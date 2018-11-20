ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские баскетболистки победили Турцию и пробились на Евробаскет-2019

21.11.2018 19:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Женская сборная Беларуси по баскетболу победида в гостях команду Турции в заключительном матче квалификации Евробаскета-2019 и оформила выход на континентальный форум.

21 ноября в Кайсери белорусские баскетболистки обыграли турчанок с разницей в 4 очка — 60:56 (17:17, 15:18, 14:10, 14:11).

Самой результативной в белорусской дружине стала Екатерина Снытина, заработавшая 17 очков.


Фото: Белорусская федерация баскетбола

Поздно вечером в нашей отборочной группе «B» пройдет матч Польша — Эстония, но он не будет иметь значения при распределении путевок на чемпионат Европы.

Положение команд в группе «В»:

1. Турция — 11 очков (5 побед, 1 поражение);

2. Беларусь — 11 (5 побед, 1 поражение);

3. Польша — 5 (1 победа, 3 поражения);

4. Эстония — 5 (5 поражений).

В финальный раунд ЧЕ-2019 выйдут команды, занявшие первые места в каждой из 8 отборочных групп, а также 6 лучших дружин из ставших вторыми в своих квартетах.

Белоруски догнали Турцию по числу набранных очков, но уступили им первое место по дополнительным показателям. Тем не менее, белорусская команда пробилась на Евробаскет-2019 и со второй строки.

Сборная Беларуси в предыдущих матчах квалификации ЧЕ-2019 выиграла в гостях у Польши (70:62), дома у Эстонии (80:63), уступила на своей площадке Турции (54:64), победила дома Польшу (71:50) и в гостях разгромила Эстонию (113:63).

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женская сборная Беларуси по баскетболу победида в гостях команду Турции в заключительном матче квалификации Евробаскета-2019 и оформила выход на континентальный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы официально перестали считаться легионерами в КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика