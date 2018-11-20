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Белорусские баскетболистки победили Турцию и пробились на Евробаскет-2019
Женская сборная Беларуси по баскетболу победида в гостях команду Турции в заключительном матче квалификации Евробаскета-2019 и оформила выход на континентальный форум.
21 ноября в Кайсери белорусские баскетболистки обыграли турчанок с разницей в 4 очка — 60:56 (17:17, 15:18, 14:10, 14:11).
Самой результативной в белорусской дружине стала Екатерина Снытина, заработавшая 17 очков.
Поздно вечером в нашей отборочной группе «B» пройдет матч Польша — Эстония, но он не будет иметь значения при распределении путевок на чемпионат Европы.
Положение команд в группе «В»:
1. Турция — 11 очков (5 побед, 1 поражение);
2. Беларусь — 11 (5 побед, 1 поражение);
3. Польша — 5 (1 победа, 3 поражения);
4. Эстония — 5 (5 поражений).
В финальный раунд ЧЕ-2019 выйдут команды, занявшие первые места в каждой из 8 отборочных групп, а также 6 лучших дружин из ставших вторыми в своих квартетах.
Белоруски догнали Турцию по числу набранных очков, но уступили им первое место по дополнительным показателям. Тем не менее, белорусская команда пробилась на Евробаскет-2019 и со второй строки.
Сборная Беларуси в предыдущих матчах квалификации ЧЕ-2019 выиграла в гостях у Польши (70:62), дома у Эстонии (80:63), уступила на своей площадке Турции (54:64), победила дома Польшу (71:50) и в гостях разгромила Эстонию (113:63).
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Женская сборная Беларуси по баскетболу победида в гостях команду Турции в заключительном матче квалификации Евробаскета-2019 и оформила выход на континентальный...
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