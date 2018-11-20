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Лавров: США пытаются подменить международное право собственными порядками

21.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Главы МИД России и Беларуси обсудили в среду изменения полномочий Организации по запрещению химического оружия. Накануне ей разрешили самой определять виновных в атаках в обход ООН. Эту идею проллобировали США, возражения России и Китая не были услышаны, сообщает телеканал «МИР 24».

«Это уже является не международным правом. Это является тем самым порядком, основанным на правилах, которые западные коллеги хотели бы установить по своему усмотрению, не считаясь с мнением других», – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы должны действовать вместе. Мы в Беларуси считаем, что для этого необходимо садиться за стол переговоров, о чем сказал Сергей Викторович, и думать над тем, как нам вернуться к соблюдению давно установленных норм международного права, как нам вместе реагировать на вызовы и угрозы, которые появились в последнее время», – отметил глава МИД Беларуси.

Также Лавров и Макей обсудили намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и наращивание сил НАТО у границ России и Беларуси. 



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Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили изменения полномочий ОЗХО, намерение США выйти из Договора о РСМД и наращивание сил НАТО у...
 
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