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Лавров: США пытаются подменить международное право собственными порядками
21.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Главы МИД России и Беларуси
«Это уже является не международным правом. Это является тем самым порядком, основанным на правилах, которые западные коллеги хотели бы установить по своему усмотрению, не считаясь с мнением других», – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы должны действовать вместе. Мы в Беларуси считаем, что для этого необходимо садиться за стол переговоров, о чем сказал Сергей Викторович, и думать над тем, как нам вернуться к соблюдению давно установленных норм международного права, как нам вместе реагировать на вызовы и угрозы, которые появились в последнее время», – отметил глава МИД Беларуси.
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