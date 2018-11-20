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Новости экономики за 21.11.2018

21.11.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сколько жилья построят в «Великом камне» под Минском, зачем нужен индекс социальной ответственности бизнеса, что представили белорусские предприятия на выставке в Грузии? Ответы на эти вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 21.11.2018

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ

Символичный камень жилищного строительства заложен 21 ноября в индустриальном парке «Великий камень». Уже в 2019 году здесь появится первый многоэтажный дом, в котором будет 156 арендных квартир с объектами соцкультбыта на первом этаже.

Многоэтажка станет началом большого строительства целого города-спутника Минска, рассчитанного на 120 тысяч человек, которые будут работать в индустриальном парке.

Новости экономики за 21.11.2018

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:
Действительно парк становился международным спутником Минска, образовывает так называемый треугольник Минск – парк «Великий камень» – Смолевичи. Фактически во взаимоувязке развития производства, развития комфорта проживания с соблюдением всех самых высоких требований по развитию экологии, в том числе в этом проекте.

Строительство дома осуществляется за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Его возведением займется «25-я Компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству», которая уже хорошо себя зарекомендовала в Беларуси и построила несколько значимых объектов. Впоследствии город-спутник должен стать «умным городом» с передовыми экологическими технологиями. Например, в отоплении первого жилого дома будут использоваться геотермальные источники. 

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса

Новости экономики за 21.11.2018

ЗА НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Более 120-ти компаний из 14 стран принимают участие в международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая проходит в эти дни в Тбилиси. Белорусская экспозиция – самая крупная на форуме. Свою продукцию презентуют 10 отечественных предприятий. На стендах представлен широкий ассортимент молочных продуктов, мясных изделий, замороженных полуфабрикатов, различных консервов, плодоовощная продукция, а также сельскохозяйственная техника.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сколько жилья построят в «Великом камне» под Минском, зачем нужен индекс социальной ответственности бизнеса, что представили белорусские...
 
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