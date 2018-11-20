В 2018 году в Беларуси будет поставлен абсолютный рекорд по сбору яблок

Новости Беларуси. Собрать планируется порядка 200 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой богатый урожай позволяет не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, но и часть яблок экспортировать. Кстати предыдущий рекорд продержался всего два года: в 2016 с деревьев сняли 140 тысяч тонн.