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В 2018 году в Беларуси будет поставлен абсолютный рекорд по сбору яблок
Новости Беларуси. Собрать планируется порядка 200 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой богатый урожай позволяет не только полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, но и часть яблок экспортировать. Кстати предыдущий рекорд продержался всего два года: в 2016 с деревьев сняли 140 тысяч тонн.
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Новости Беларуси. Собрать планируется порядка 200 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой богатый урожай позволяет не только полностью...
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