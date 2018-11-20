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В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира
Новости Беларуси. В Минске на водителя такси было возбуждено уголовное дело.
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После того, как пассажир заметил пропажу, он обратился к водителю такси и попросил вернуть имущество. Часть его была возвращена владельцу, но отсутствовавшая сумма составила около 850 рублей.
Было установлено, что эти деньги присвоил 46-летний водитель автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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Новости Беларуси. В Минске на водителя такси было возбуждено уголовное дело. По информации ГУВД Мингорисполкома, 19 октября к правоохранителям обратился гражданин...
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