﻿ В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске на водителя такси завели уголовное дело за кражу у пассажира

21.11.2018 18:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске на водителя такси было возбуждено уголовное дело.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19 октября к правоохранителям обратился гражданин России и попросил помочь в возврате утерянного им в такси имущества и денег. Сумма ущерба составила около 1200 рублей.

После того, как пассажир заметил пропажу, он обратился к водителю такси и попросил вернуть имущество. Часть его была возвращена владельцу, но отсутствовавшая сумма составила около 850 рублей.

Было установлено, что эти деньги присвоил 46-летний водитель автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В конце октября в Минске таксист присвоил часы иностранца за 10 тысяч рублей (читать далее).
Новости по теме

4 тысячи долларов и 2 тысячи евро украл у сожительницы безработный минчанин

Двух безработных минчан подозревают в угоне автомобилей в столице

В Минске женщина украла сапоги за 125 рублей

Пенсионерка украла у маршрутчика мобильник

В Минске задержан похитивший 24 туи мужчина

В Минске ищут мужчину, похитившего кошелёк с деньгами на операцию. Потерпевший собирал их 5 лет

Минчанка, похитившая у контролёра видеорегистратор, пришла в милицию с повинной

У минчанки украли оставленный на минуту у подъезда диван
‡агрузка...
Новости 24 часа

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй

Новости экономики за 21.11.2018

В Беларуси предлагают внедрить индекс социальной ответственности бизнеса

В 2018 году в Беларуси будет поставлен абсолютный рекорд по сбору яблок

В Гомельской области раскрыли преступную схему в системе ЖКХ

Соглашение Беларуси и России о взаимном признании виз могут подписать на союзном Совмине в декабре

Водяной смерч поднял в воздух контейнеры и яхты у берегов Италии

Два человека погибли из-за протестов во Франции

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске на водителя такси было возбуждено уголовное дело. По информации ГУВД Мингорисполкома, 19 октября к правоохранителям обратился гражданин...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Это не из-за жадности наших продавцов". Почему у нас в "черную пятницу" нет скидок в 90%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика