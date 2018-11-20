Красулина: Россия не станет действовать в моих интересах

Неделю назад УВД Московского района Минска приняло решение выслать Анну Красулину из страны сроком на год. Покинуть пределы Беларуси пресс-секретарю ОГП предписано до 30 ноября.





Анна Красулина является гражданкой Российской Федерации, хотя живет в Беларуси уже с 2002 года. В Беларуси проживает ее родители, муж, двое детей.





Официальной причиной депортации называются три административные правонарушения: два – за участие в несанкционированной акции, один - за проезд «зайцем» в общественном транспорте.





- Сегодня отправила письмо в посольство Российской Федерации, в котором проинформировала про складывающуюся ситуацию. На самом деле, в посольстве владеют ситуацией, потому что туда звонила журналистка за комментариями. Ей ответили, что в курсе ситуации, но не предпринимают никаких действий, потому что я к ним не обращалась. В посольстве России ждут, хотя из посольства Великобритании мне позвонили и пригласили на встречу с послом. Я информирую, не умоляю и ничего особо не прошу, даже слово «прошу» не употребляю, - говорит Анна Красулина.





Пресс-секретарь ОГП не понимает действий белорусских властей, которые могут быть использованы против них же:





- Сразу после того, как вынесли постановление о высылке, я объясняла миграционной службе: вы же понимаете, какой урон имиджу Беларуси наносите. А российская сторона использует этот козырь как угодно; меня могут не заметить, страшно-страшно поддержать, а могут страшно-страшно кинуть, - россияне точно в моих интересах действовать не будут. Но могут использовать аргумент против белорусских властей. Я против того, чтобы усиливать российскую сторону в этом конфликте. Но это делает ведомство Шуневича, - подчеркнула Красулина.





28 ноября пресс-секретарь ОГП обжалует действия УВД Московского района Минска в ГУВД Мингорисполкома, в случае отрицательного ответа пойдет в суд. Однако все предпринимаемые действия могут отсрочить саму депортацию и, соответственно, возвращение домой.





Анна Красулина даже представления не имеет, куда она может «депортироваться»:

- Мои родители – граждане Российской Федерации, но остаются здесь, без моей помощи. Ухудшается мое положение, и положение еще двух граждан России – моих родителей. В Россию мне ехать некуда – там ничего нет. Все, что было у родителей (квартира, гараж, дача), продано и куплен домик в Логойске. Никаких денег, сбережений – у меня не семья олигархов (родители – инженеры), - говорит пресс-секретарь ОГП. – Семья тоже остается здесь. Дети учатся: старшая, 24 года, в аспирантуре, младшая - в университете, младшей уже исполнилось 19 лет. Дети совершеннолетние, но живут с нами. Муж, родители в Логойске, к которым мы регулярно ездим на выходные помогать.





Последний раз Анна Красулина посещала Россию в 2014 году – ей делали операцию.





Пресс-секретарь ОГП надеется, что в случае депортации ей удастся найти работу или стажировку с возможностями профессионального роста:





- Хочу, чтобы у меня была возможность поработать этот год, и желательно, чтобы это была либо работа, либо стажировка, желательно - с профессиональным ростом для меня, чтобы я могла использовать полученные знания и опыт и для работы на ОГП, и на будущее Беларуси, - подчеркнула Анна Красулина.



