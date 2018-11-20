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Солигорский "Шахтёр" разгромил БАТЭ, два гола забил Денис Лаптев

21.11.2018 20:24 — Разное | Партизан  
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В среду прошёл перенесённый матч 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Солигорский "Шахтёр" разгромил БАТЭ — 3:0, два гола забил Денис Лаптев, один — Элис Бакай (с пенальти).

У БАТЭ осталось 69 очков. Как известно, борисовчане досрочно стали чемпионами краны. "Шахтёр" с 58 очками вышел на второе место. На третьем с 57 очками находится минское "Динамо". У "Витебска" 56 очков, передает "Еврорадио".

Матчи 29-го тура пройдут 24 ноября. 

Отметим, что Александр Глеб сыграл свой 710-й матч на высшем уровне — рекорд среди белорусских футболистов. Он обогнал Александра Юревича, информирует "Прессбол".

 
Теги: Витебск
 
 
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В среду прошёл перенесённый матч 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Солигорский "Шахтёр" разгромил БАТЭ — 3:0, два гола забил Денис Лаптев, один...
 
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