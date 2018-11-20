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Белорусы официально перестали считаться легионерами в КХЛ
Белорусы официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге.
Соответствующие правки были внесены в регламент лиги на заочном заседании её совета директоров, информирует
Как сообщало
Несмотря на на заявление Чернышенко, 14 ноября выяснилось, что белорусы по-прежнему числятся в КХЛ легионерами. Только как легионера смогла заявить новосибирская "Сибирь" белорусского защитника Павла Воробья. Сейчас эта проблема решена.
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Белорусы официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге.
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