Белорусы официально перестали считаться легионерами в КХЛ

ria.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Соответствующие правки были внесены в регламент лиги на заочном заседании её совета директоров, информируетсо ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.





Еврорадио , ещё 1 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что белорусские хоккеисты с нового сезона больше не имеют статуса легионеров в лиге. Согласно регламенту, общее количество заявленных для участия в матче хоккеистов в составе российской команды, которые не имеют права выступать за сборную России, не должно быть больше пяти. Чтобы не потерять контракты, некоторые белорусские хоккеисты принимают гражданство РФ. Проблему на встрече с Владимиром Путиным поднимал Александр Лукашенко. Как сообщало, ещё 1 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что белорусские хоккеисты с нового сезона больше не имеют статуса легионеров в лиге. Согласно регламенту, общее количество заявленных для участия в матче хоккеистов в составе российской команды, которые не имеют права выступать за сборную России, не должно быть больше пяти. Чтобы не потерять контракты, некоторые белорусские хоккеисты принимают гражданство РФ. Проблему на встрече с Владимиром Путиным поднимал Александр Лукашенко.





Несмотря на на заявление Чернышенко, 14 ноября выяснилось, что белорусы по-прежнему числятся в КХЛ легионерами. Только как легионера смогла заявить новосибирская "Сибирь" белорусского защитника Павла Воробья. Сейчас эта проблема решена.