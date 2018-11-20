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Белорусы официально перестали считаться легионерами в КХЛ

21.11.2018 19:39 — Разное | Партизан  
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Белорусы официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

Соответствующие правки были внесены в регламент лиги на заочном заседании её совета директоров, информирует ria.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщало Еврорадио, ещё 1 сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что белорусские хоккеисты с нового сезона больше не имеют статуса легионеров в лиге. Согласно регламенту, общее количество заявленных для участия в матче хоккеистов в составе российской команды, которые не имеют права выступать за сборную России, не должно быть больше пяти. Чтобы не потерять контракты, некоторые белорусские хоккеисты принимают гражданство РФ. Проблему на встрече с Владимиром Путиным поднимал Александр Лукашенко.

Несмотря на на заявление Чернышенко, 14 ноября выяснилось, что белорусы по-прежнему числятся в КХЛ легионерами. Только как легионера смогла заявить новосибирская "Сибирь" белорусского защитника Павла Воробья. Сейчас эта проблема решена.

 
 
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Белорусы официально перестали считаться легионерами в Континентальной хоккейной лиге.
 
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