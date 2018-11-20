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В Эстонии торжественно открыли одно из самых дорогих зданий - тюрьму

21.11.2018 20:02 — Разное | Интерфакс  
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 В селе Соодевахе близ Таллина в среду сдали в эксплуатацию одно из самых дорогостоящих сооружений в Эстонии за последнее время - столичную тюрьму.

"Со строительством новой Таллинской тюрьмы завершен важный этап в развитии тюремной системы, все эстонские тюрьмы теперь современные и безопасные. В новых, просторных и безопасных помещениях у тюремных работников появилась лучшая возможность направлять задержанных на путь законопослушания", - заявил на церемонии открытия министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Тюрьма обошлась в примерно 75 млн евро, это один из самых дорогих строительных проектов в республике последнего времени.

Она рассчитана на 1208 мест. Здесь в общей сложности 512 камер для мужчин и 92 камеры для женщин. Камеры в основном двухместные. Для женщин есть отделение для матерей с детьми до 3 лет.

Комплекс состоит из семи зданий: двух мужских блоков, одного женского, здания для питания и обучения, часовни, спортивного блока и производственного здания. Общая площадь строений - более 60 тыс. квадратных метров.

Переселение узников из старой тюрьмы, где содержатся около 800 человек, начнется в декабре. После этого она будет закрыта.

Как сообщили "Интерфаксу" в Министерстве юстиции Эстонии, всего в стране три тюрьмы, в которых по состоянию на 19 ноября содержится в общей сложности 2613 заключенных.

 
 
 
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 В селе Соодевахе близ Таллина в среду сдали в эксплуатацию одно из самых дорогостоящих сооружений в Эстонии за последнее время - столичную тюрьму.
 
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