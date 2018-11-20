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Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

21.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

За полтора года 12-летний Захар Политов собрал больше 30 автографов мировых знаменитостей. В его коллекции есть подписи Джеки Чана, Софи Лорен, Брижит Бардо, Жана Рено, Далай Ламы, а также герцога и герцогини Кембриджских, короля и королевы Бельгии и многих других. Как мальчику удалось получить все эти автографы и от кого их не дождаться, узнала корреспондент МЛЫН.BY.

История необычного хобби началась в канун Нового года: маленькая сестра попросила Захара написать письмо Деду Морозу.

— Очень хотелось, чтобы сестричке пришло много поздравлений из разных стран, поэтому я написал сразу нескольким Дедам Морозам. Ответил только канадский Санта Клаус, — вспоминает юный солигорчанин. — А потом вместе с мамой решили отправлять послания знаменитостям и просить их автограф. Первые письма были адресованы королеве Елизавете, Джони Деппу и Дарье Домрачевой.

Самый первый автограф пришел от американского актера. Письмо от белорусской биатлонистки ждали пять месяцев, а ответа от королевы Великобритании нет до сих пор.

Многие автографы Захар собирает для мамы Елены. Например, ей нравится творчество немецкой певицы Сары Коннор. Пожалуйста, сын раздобыл автограф.

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Захар уверяет: для него все автографы ценные. Но все же наиболее значимый – от Жана Рено.

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Обычно свои письма знаменитостям Политовы приурочивают к какой-то праздничной дате или значимому событию в жизни звезд. К примеру, автограф от принца Гарри и его супруги Меган Маркл они получили после того, как поздравили Герцога и Герцогиню Сассекских со свадебным торжеством.


— Обычно бывает так: посмотрим новый фильм и садимся писать письмо кому-то из понравившихся актеров. Так, когда посмотрели «Тренера», еще в кинотеатре решили, что напишем Данииле Козловскому. Отправили письмо в тот же день, но ответ пока не пришел, — рассказывает мама Захара Елена Политова. — Мы заручились одним простым правилом: не стоит ожидать, что знаменитости ответят быстро. Автограф от Сергея Безрукова, например, получили лишь через полгода с лишним. А некоторые коллекционеры и вовсе ждут автографов по 2 года. Многие звезды уже и не рассылают открытки со своими подписями. Например, актриса Джулия Робертс. Это большая удача — получить от нее письмо. Ведь Джулия отвечает своим поклонникам раз в несколько лет. У нас пока заветной фотокарточки с ее подписью нет.

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Казалось бы, что может быть проще, чем коллекционировать автографы. Написал письмецо, вложил в конверт, опустил в почтовый ящик и жди себе ответ. Но на деле весь этот процесс требует не только времени, но и денег.

— Это хобби не из дешевых. Чтобы получить ответ из-за границы нужно потратиться: распечатать фото звезды, купить конверт с обратным адресом и международный ответный купон, который отправитель бесплатно обменяет на марки в своей стране, — перечисляет Елена. — Если пишем в Англию, то купон там не действует. Нужно в Беларуси найти английские марки и отправить их вместе с фото. Марки ищем на аукционах в интернете и не всегда нужные нам есть в наличии. В целом если подсчитать, то отправка одного письма за рубеж обходится в 6—7 рублей.

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

— А вот с этим письмом у нас забавный случай произошел, — подхватывает Захар, указывая на открытку с мультипликационным персонажем. — Мы писали пасхальному кролику Ханни, но случайно ошиблись адресом. Очень удивились, когда ответ пришел от кроликов Олли и Лотти.

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Останавливаться на 30 звездных автографах Захар не собирается. В планах пополнение коллекции автографами Харрисона Форда, Тины Тернер, Жерара Депардье, Жан-Клода Ван Дамма, Кэмерон Диас, Лионеля Месси, Жан-Поля Бельмондо, Дмитрия Дюжева, Алисы Фрейндлих, участников групп Depeche Mode, Scorpions и многих других.

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Как получить автограф от принца Гарри и Сары Коннор. Мастер-класс от солигорского школьника

Марина Валах
МЛЫН.BY

 
 
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За полтора года 12-летний Захар Политов собрал больше 30 автографов мировых знаменитостей. В его коллекции есть подписи Джеки Чана, Софи Лорен, Брижит Бардо, Жана...
 
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