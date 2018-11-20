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Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»
Новости Беларуси. В Минске появится «умный» почтовый павильон. «Белсоюзпечать» планирует его открытие уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь можно будет на любом языке пообщаться с продавцом через онлайн-переводчик, бесплатно зарядить электронный гаджет, вызвать такси или экстренную службу. А в будущем здесь же будет доступна оплата коммунальных услуг, заказ талона к врачу и даже покупка билетов на спектакли. Как это работает расскажет корреспондент Евгений Поболовец.
Елена еще помнит времена деревянных киосков, когда зимой приходилось дрожать от холода, летом стоять под палящим солнцем, а за периодикой ездить через весь город. Раньше заказ измерялся часами, сегодня – минутами.
Елена Хилько, продавец магазина РУП «Белсоюзпечать»:
Десяток газетно-журнальных киосков – так 100 лет назад начинала свою работу в Минске «Белсоюзпечать». Из названия понятно: продавали только газеты и журналы. Спустя полвека уже работали 40 торговых точек и 9 подписных пунктов, периодику распространяли 19 тысяч человек. Белорусы по подписке оформляли 2 миллиона газет и журналов.
И сегодня, чтобы к началу дня была свежая пресса, цеха работают круглосуточно. А печатные издания продаются не только в киосках, но и в многопрофильных павильонах.
Евгений Поболовец, СТВ:
Есть бесплатная зарядка для мобильного устройства, можно выпить чашечку кофе. А у продавца оформить подписку на газеты и журналы, и здесь же их потом получить.
Вскоре в Минске появится и «умный» мультифункциональный павильон. «Белсоюзпечать» планирует его открытие в ближайшие дни. Здесь можно будет вызвать такси и экстренные службы.
В планах так же возможность оплаты коммунальных услуг и покупка билетов на спектакли.
Олеся Винник, заместитель директора РУП «Белсоюзпечать»:
В регионах павильоны придут на смену газетным киоскам в ближайшие годы. В этом и видят развитие всей торговой сети «Белсоюзпечати».
Игорь Дудич, генеральный директор РУП «Белсоюзпечать»:
Уже сейчас на обновленном сайте предприятия можно заказать любой товар в удобный вам павильон и забрать его по пути с работы домой.
Ольга Гуль, покупатель:
Такая форма работы отлично себя зарекомендовала: газет стали продавать вдвое больше. Подписка на различные издания все также востребована белорусами.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Ко вторым Европейским играм в Минске в 2019 году в таких павильонах добавится возможность заказать трансфер до аэропорта и заработает интерактивный городской навигатор.С помощью онлайн-переводчика общаться с продавцом можно будет на любом языке мира.
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Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»
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Оплата коммуналки, такси и разговор с продавцом на любом языке: чем ещё заманивают «умные» павильоны «Белсоюзпечати»
Новости Беларуси. В Минске появится «умный» почтовый павильон. «Белсоюзпечать» планирует его открытие уже в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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