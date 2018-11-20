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Новости экономики за 21.11.2018
Новости Беларуси. Сколько жилья построят в «Великом камне» под Минском, зачем нужен индекс социальной ответственности бизнеса, что представили белорусские предприятия на выставке в Грузии? Ответы на эти вопросы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ
Символичный камень жилищного строительства заложен 21 ноября в индустриальном парке «Великий камень». Уже в 2019 году здесь появится первый многоэтажный дом, в котором будет 156 арендных квартир с объектами соцкультбыта на первом этаже.
Многоэтажка станет началом большого строительства целого города-спутника Минска, рассчитанного на 120 тысяч человек, которые будут работать в индустриальном парке.
Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:
Строительство дома осуществляется за счет технико-экономической помощи Китайской Народной Республики. Его возведением займется «25-я Компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству», которая уже хорошо себя зарекомендовала в Беларуси и построила несколько значимых объектов. Впоследствии город-спутник должен стать «умным городом» с передовыми экологическими технологиями. Например, в отоплении первого жилого дома будут использоваться геотермальные источники.
ЗА НАДЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
Более 120-ти компаний из 14 стран принимают участие в международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая проходит в эти дни в Тбилиси. Белорусская экспозиция – самая крупная на форуме. Свою продукцию презентуют 10 отечественных предприятий. На стендах представлен широкий ассортимент молочных продуктов, мясных изделий, замороженных полуфабрикатов, различных консервов, плодоовощная продукция, а также сельскохозяйственная техника.
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Новости Беларуси. Сколько жилья построят в «Великом камне» под Минском, зачем нужен индекс социальной ответственности бизнеса, что представили белорусские...
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