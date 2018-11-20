Владимир Кравцов: «Нужно поддерживать инициативы по созданию новых рабочих мест»

Вопросы, с которыми на прием пришли жители Вороновского района, затрагивали не только личные, но и актуальные для всего региона проблемы. Среди поднятых тем – порядок аренды нежилых помещений, работы общественного транспорта, трудоустройства.

Директор частного предприятия из городского поселка Радунь попросил содействия в приобретении арендуемых помещений, где размещается его предприятие, в собственность. Предприятие по производству пиломатериалов работает в районе на протяжении нескольких лет. Сегодня здесь трудятся свыше 20 жителей Радуни и близлежащих деревень. Кроме пиломатериалов, здесь занимаются автосервисом, лесозаготовкой. Товар не только реализуется в регионе, но и поставляется на экспорт в Литву, Латвию, Польшу. Постоянно расширяются производственные мощности, закупаются современные станки для обработки древесины, проводится текущий ремонт зданий, благоустраивается прилегающая территория, сообщил директор.





– Могли бы расшириться еще больше, – добавляет руководитель предприятия. – Однако развитие сдерживает тот факт, что располагаемся на арендованных площадях, которые принадлежат местному СПМК.





Владимир Кравцов дал поручение комитетам экономики и государственного имущества облисполкома разобраться в вопросе, найти решения, которые помогли бы предприятию эффективно работать и дальше.

– Мы заинтересованы в том, чтобы частное предпринимательство в регионе развивалось, создавались новые рабочие места, люди получали достойную заработную плату. Это важный вопрос не только для Вороново, но и для всей области. Если есть возможности ввести в оборот неиспользуемое государственное имущество и есть желающие, которые хотели бы приобрести его, необходимо поощрять такие инициативы частного бизнеса. Надо более внимательно подходить к решению таких вопросов и, самое главное, оперативно и взвешенно, – сказал Владимир Кравцов.





Вопрос организации транспортного сообщения привел на прием пенсионера из агрогородка Гирки. Мужчина поделился, что жителям поселка бывает сложно добраться в Вороново или Гродно . Проходящие по трассе автобусы и маршрутные такси не всегда останавливаются в агрогородке, а прямой автобус Вороновской автобазы заезжает в село два раза в неделю. Разобраться в вопросе поручено областным структурам. Предметом для отдельного рассмотрения станет и работа ветеринарной и коммунальной служб района в части диких животных.





Жительница деревни Старая Казаковщина интересовалась, можно ли ей в своем подсобном хозяйстве разводить свиней. Вместе с мужем молодая женщина держит десять голов крупного рогатого скота, в том числе три коровы.

Она ходатайствовала о возможности держать свиней на своем подворье – это позволило бы им получать дополнительные доходы. Однако это противоречит действующим санитарным нормам и слишком рискованно.









В свою очередь на приеме женщине предложили варианты трудоустройства. Она по профессии юрист, а в местном СПК «Дотишки» эта должность как раз вакантна. Рассматривать специалисты для семьи будут и другие варианты трудоустройства.

На приеме граждан в Вороново прозвучали и другие вопросы из разных сфер. Решение их было поручено ответственным специалистам.