Помпео приветствовал избрание Ким Чон Яна президентом Интерпола

Госсекретарь США Майк Помпео выразил одобрение в связи с избранием представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на должность нового президента Интерпола.

"Соединенные Штаты поздравляют Ким Чон Яна с избранием новым президентом Интерпола. Он тот самый человек, чтобы возглавить один из наиболее важных мировых правоохранительных органов, цель которого состоит в том, чтобы оберегать власть закона и делать мир более безопасным", - говорится в сообщении, размещенном на странице М.Помпео в Twitter.

В среду новым президентом Интерпола был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи, исполнявший обязанности руководителя организации с 7 октября этого года. Вторым претендентом на этот пост был российский представитель Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации, но он проиграл по итогам голосования.

До выборов М.Помпео заявлял, что в Вашингтоне хотели бы видеть представителя Южной Кореи на посту главы Интерпола.

Между тем в МВД России накануне голосования заявляли, что в зарубежных СМИ запущена "кампания, направленная на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола".

"В этой связи считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.