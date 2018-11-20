ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помпео приветствовал избрание Ким Чон Яна президентом Интерпола

21.11.2018 21:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Госсекретарь США Майк Помпео выразил одобрение в связи с избранием представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на должность нового президента Интерпола.

"Соединенные Штаты поздравляют Ким Чон Яна с избранием новым президентом Интерпола. Он тот самый человек, чтобы возглавить один из наиболее важных мировых правоохранительных органов, цель которого состоит в том, чтобы оберегать власть закона и делать мир более безопасным", - говорится в сообщении, размещенном на странице М.Помпео в Twitter.

В среду новым президентом Интерпола был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи, исполнявший обязанности руководителя организации с 7 октября этого года. Вторым претендентом на этот пост был российский представитель Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации, но он проиграл по итогам голосования.

До выборов М.Помпео заявлял, что в Вашингтоне хотели бы видеть представителя Южной Кореи на посту главы Интерпола.

Между тем в МВД России накануне голосования заявляли, что в зарубежных СМИ запущена "кампания, направленная на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола".

"В этой связи считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь США Майк Помпео выразил одобрение в связи с избранием представителя Южной Кореи Ким Чон Яна на должность нового президента Интерпола.
 
Новости дня
Новости разные
 
В пригороде Рима сносят виллы мафиозной группировки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика