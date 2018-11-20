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В пригороде Рима сносят виллы мафиозной группировки

21.11.2018 21:23 — Разное | Интерфакс  
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Сотрудники полиции начали операцию по демонтажу близ Рима восьми вилл, принадлежащих членам мафиозной группировки "Казамоника", сообщает в среду итальянская газета "Коррьере делла сера".

"Сегодня мы начали демонтаж двух вилл из восьми", - сказала мэр Рима Вирджиния Раджи.

"В итоге будут ликвидированы все восемь вилл. Мы не прекратим работу по демонтажу зданий, пока не вернем эту территорию гражданам Рима", - подчеркнула она.

В рейде участвовали около 600 полицейских: они окружили незаконно построенные виллы и вывели оттуда людей. В ходе операции конфискованы золотые статуи, роскошная мебель, причудливо украшенные канделябры и фрагменты фресок.

Мафиозный клан "Казамоника" был создан в 1970-е годы и действует в районе Рима по сей день, оставаясь одной из наиболее влиятельных преступных группировок. Члены группировки занимаются торговлей наркотиками, замешаны в отмывании денег, коррупции и шантаже.

 
 
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Сотрудники полиции начали операцию по демонтажу близ Рима восьми вилл, принадлежащих членам мафиозной группировки "Казамоника", сообщает в среду итальянская...
 
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