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Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй
Новости Беларуси. В Минске продолжается большая евронеделя. 21 ноября на «Минск-Арене» прошла первая репетиция детского «Евровидения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решающий день в воскресенье 25 ноября. Ну а пока юные участники главного песенного конкурса континента знакомятся с нашей столицей. Этот день съемочная группа Дмитрия Бояровича провела с командой Азербайджана.
Фидан Гусейнова, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018»:
Эти слова маленькая Фидан повторяет невольно. Участница «Евровидения» от Азербайджана в Беларуси третий день, и до сих пор не скрывает восхищения. Прежде всего – несмотря на холодную погоду – от теплого приема.
Фидан Гусейнова:
В Беларуси семья Гусейновых впервые. Поэтому о стране знает немного: к примеру, название главного проспекта и главный «алмаза».
Ягуб Гусейнов:
График Фидан расписан по часам. Сейчас семья едет в студию, там будут снимать видео визитку участницы.
Лишь после этого у Фидан есть немного свободного времени. Его девочка с отцом тратят на прогулку по предновогоднему городу.
Ягуб Гусейнов:
В Азербайджане, кстати, Новый год отмечают почти так же, как и у нас. Со своими Шахта Баба и Гаргыз – Дедом Морозом и Снегурочкой. А у наших героев, кажется, уже праздничное настроение.
Ягуб Гусейнов:
В планах семьи и парк. В Баку, говорят гости, едва ли найдешь лес. Минск же в этом смысле эталон: здесь и подышать свежим воздухом можно, и птиц послушать.
Фидан Гусейнова:
На «Евровидении» исполнительница споет I wanna be like you («Я хочу быть, как ты»). А точнее, как Лара Фабиан: с ней Фидан выступила на одной сцене дважды.
Фидан Гусейнова:
Ягуб Гусейнов:
Фидан Гусейнова:
Поможет ли Беларусь исполнить мечту Фидан – покажет жизнь. Но время, проведенное здесь, девочка запомнит хотя бы из-за Дня рождения. В субботу ей – в Минске – исполнится 13 лет.
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Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй
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Новости Беларуси. В Минске продолжается большая евронеделя. 21 ноября на «Минск-Арене» прошла первая репетиция детского «Евровидения», сообщили в программе...
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