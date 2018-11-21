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6 человек пострадали в Воронежской области из-за обрушения аварийного моста
Новости России. ЧП в Воронежской области. Из-за обрушения автомобильного моста пострадали шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным местных СМИ, конструкция уже была аварийной. Обрушение произошло после того, как на мост выехали два КамАЗа. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о ЧП уточняется.
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6 человек пострадали в Воронежской области из-за обрушения аварийного моста
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Новости России. ЧП в Воронежской области. Из-за обрушения автомобильного моста пострадали шесть человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным...
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