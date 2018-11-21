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Euronews подготовит более 500 видеороликов о II Европейских играх

21.11.2018 22:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Официальным информационным партнером вторых Европейских игр 2019 года стал международный телеканал Euronews, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Euronews подготовит более 500 видеороликов о II Европейских играх

Накануне состоялось подписание документа о сотрудничестве в Министерстве спорта и туризма, а 21 ноября в национальном пресс-центре был подписан договор между дирекцией вторых Европейских игр и крупнейшим европейским вещательным холдингом.

В рамках соглашения Euronews произведет и разместит в эфире более 500 видеороликов, программы о путешествиях и туристической отрасли Беларуси, а так же серии спортивных репортажей, в том числе материалы о подготовке Минска к предстоящему мультифоруму.

Euronews подготовит более 500 видеороликов о II Европейских играх

Директор по международным продажам телеканала Euronews: Мы ожидаем очень многого от этого совместного проекта

Сотрудничество вступает в силу с момента подписания договора, так что все 212 дней, которые остались до начала вторых Европейских игр, и на протяжении всего турнира Беларусь станет одной из главных тем Euronews.

Euronews подготовит более 500 видеороликов о II Европейских играх

Григорий Катулин, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Продвижение такого ряда мероприятий без соответствующего освещения в средствах массовой информации просто невозможно. А сегодня мы подписали соглашение с крупнейшим телевизионным каналом.

Euronews вещает на 12 языках. Зрительская аудитория составляет более 160 стран мира, а это около 430 миллионов человек.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Официальным информационным партнером вторых Европейских игр 2019 года стал международный телеканал Euronews, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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