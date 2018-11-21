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Волейболистки "Минчанки" с поражения стартовали в Лиге чемпионов

21.11.2018 23:57 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки», впервые получившие право выступить в основном раунде Лиги чемпионов, стартовали в турнире с выездного поражения.


Фото: vcminsk.com

21 ноября «Минчанка» в трех партиях проиграла французскому «Канну» — 0:3 (20:25, 19:25, 18:25).

Матч против 20-кратного чемпиона Франции и двукратного (2002, 2003) победителя Лиги чемпионов продолжался всего 70 минут. Самой результативной в составе белорусской команды стала Екатерина Сокольчик (13 очков).

Следующим соперником «Минчанки» в групповой стадии Лиги чемпионов станет итальянская «Новара» (18 декабря в минском дворце спорта «Уручье»).

Еще одним соперником «Минчанки» по группе «С» в Лиге чемпионов будет польский клуб «Лодзь», первая встреча пройдет 22−24 января в гостях. Точная дата будет определена позже.

 
 
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Волейболистки "Минчанки", впервые получившие право выступить в основном раунде Лиги чемпионов, стартовали в турнире с выездного поражения.
 
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