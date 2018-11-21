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В минском гипермаркете продают клубнику почти по 40 рублей за кг

21.11.2018 23:56 — Разное | Tut.by  
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Еще недавно на прилавках лежала отечественная клубника по 15 рублей за килограмм. Теперь есть только привозная из Нидерландов по 38,99 рубля.


Интересно, что ягоды, которые выращивают и у нас, стоят дороже, чем экзотический фрукт кумкват. Кило цитруса стоит 27,99 рубля.

 
 
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Еще пару недель назад в магазинах и на рынке можно было купить отечественные ягоды по 15 рублей за килограмм.
 
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