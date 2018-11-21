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В минском гипермаркете продают клубнику почти по 40 рублей за кг
Еще недавно на прилавках лежала отечественная клубника по 15 рублей за килограмм. Теперь есть только привозная из Нидерландов по 38,99 рубля.
Интересно, что ягоды, которые выращивают и у нас, стоят дороже, чем экзотический фрукт кумкват. Кило цитруса стоит 27,99 рубля.
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Еще пару недель назад в магазинах и на рынке можно было купить отечественные ягоды по 15 рублей за килограмм.
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