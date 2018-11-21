В Воронежской области обрушился пролет моста, машины рухнули в воду

В Воронежской области России обрушился пролет моста через реку Савалу. В результате инцидента пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел, когда по мосту, на котором велись ремонтные работы, проезжали два груженых автомобиля МАЗ с прицепами.

«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту данные транспортные средства упали в реку», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

Пострадали водители грузовиков, водитель строительного крана и трое рабочих, сообщил РБК главный врач Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Александр Артемов. По его словам, трое из них поступили в больницу в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

Как пишет ТАСС , мост проектировали в 1970 году, лишь в сентябре 2018 года начался его первый капитальный ремонт.