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В Воронежской области обрушился пролет моста, машины рухнули в воду
В Воронежской области России обрушился пролет моста через реку Савалу. В результате инцидента пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом
Инцидент произошел, когда по мосту, на котором велись ремонтные работы, проезжали два груженых автомобиля МАЗ с прицепами.
«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту данные транспортные средства упали в реку», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.Видео:
Пострадали водители грузовиков, водитель строительного крана и трое рабочих,
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В результате инцидента пострадали шесть человек, трое находятся в тяжелом состоянии.
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