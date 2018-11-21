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"Я буду петь свою музыку". В Краснодаре задержали рэпера Хаски, когда он читал трек на крыше машины

21.11.2018 23:02 — Разное | Tut.by  
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В Краснодаре сегодня задержали рэпера Хаски, сообщает Meduza со ссылкой на правозащитников. Судя по видеозаписи задержания, полиция забрала исполнителя, когда он выступал перед толпой людей на улице, стоя на крыше машины. Хаски был доставлен в отделение полиции Центрального округа Краснодара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alina (@lintsy17) 21 Ноя 2018 в 9:34 PST

Известно, что Хаски приехал в Краснодар на концерт, но тот сорвался поочередно на двух площадках под давлением правоохранительных органов. Выступление должно было пройти 21 ноября в концертном зале Arena Hall. Однако, по словам директора рэпера Андрея Орехова, владельцы площадки отменили мероприятие, поскольку «прокуратура запугала их закрытием, проверками и так далее». Выступление рэпера экстренно перенесли в клуб Bounce, но туда приехала полиция, а здание клуба было обесточено. Тогда Хаски вышел выступить прямо на улице — к ожидающим его поклонникам. Как можно заметить на видео, рэпер залез на крышу машины и начал читать трек «Ай», который мгновенно подхватила толпа поклонников. Но правоохранительные органы стащили Хаски с крыши машины, не дав закончить.

Напомним, что это не первый раз, когда у Хаски проблемы с концертами. Накануне фактически сорвалось выступление артиста в Ростове-на-Дону, а в октябре отменили концерт в Тольятти. Кроме того, известно, что недавно YouTube заблокировал клип Хаски «Иуда».

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Теги: Минск
 
 
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