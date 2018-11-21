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"Я буду петь свою музыку". В Краснодаре задержали рэпера Хаски, когда он читал трек на крыше машины
В Краснодаре сегодня задержали рэпера Хаски,
Известно, что Хаски приехал в Краснодар на концерт, но тот сорвался поочередно на двух площадках под давлением правоохранительных органов. Выступление должно было пройти 21 ноября в концертном зале Arena Hall. Однако, по словам директора рэпера Андрея Орехова, владельцы площадки отменили мероприятие, поскольку «прокуратура запугала их закрытием, проверками и так далее». Выступление рэпера экстренно перенесли в клуб Bounce, но туда приехала полиция, а здание клуба было обесточено. Тогда Хаски вышел выступить прямо на улице — к ожидающим его поклонникам. Как можно заметить на видео, рэпер залез на крышу машины и начал читать трек «Ай», который мгновенно подхватила толпа поклонников. Но правоохранительные органы стащили Хаски с крыши машины, не дав закончить.
Напомним, что это не первый раз, когда у Хаски проблемы с концертами. Накануне фактически сорвалось выступление артиста в Ростове-на-Дону, а в октябре отменили концерт в Тольятти. Кроме того, известно, что недавно YouTube заблокировал клип Хаски «Иуда».
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В Краснодаре вечером 21 ноября задержали рэпера Хаски.
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