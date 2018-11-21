Баскетболисты «Цмокі-Мiнск» потерпели поражение в заключительном матче групповой стадии Кубка ФИБА-Европа и не вышли в следующий этап.

21 ноября минчане проиграли на выезде кипрскому АЕКу из Ларнаки с разницей в 5 очков.



Фото: bc-tsmoki.by

Самыми результативными в составе белорусской команды стали Ди-Джей Шилтон и Виталий Лютыч, набравшие по 14 очков.

Воспитанник гомельского баскетбола Владимир Веремеенко, выступающий за АЕК, заработал 10 баллов.

Главным же снайпером у хозяев площадки стал американский легионер Кайл Виналес, настрелявший в этот вечер 30 очков.

АЕК — «Цмокі-Мінск» — 82:77 (20:14, 19:22, 18:26, 25:15).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (14), Муди (6), Тростинецкий (2), Сарикопулос (6), Мещеряков (3), Кудрявцев (9), Полещук (8), Саддлер (6+8 ассистов), Семенюк (9+5 подборов), Шилтон (14+9 подборов).

Перед заключительной десятиминуткой минчане были впереди на 5 очков, но в итоге не сумели удержать перевес.

АЕК благодаря победе над «драконами» занял второе место в группе «В» и пробился в следующий раунд турнира.

Группа «В»:

1. «Балкан» (Болгария) — 10 очков (6 игр)

2. АЕК (Кипр) — 10 (6)

3. «Цмокі-Мiнск» — 9 (6)

4. «Белфиус Монс-Эно» (Бельгия) — 7 (6).

Теперь «драконы» уходят на паузу для игр сборных, а следующую встречу проведут только 8 декабря, когда в Минске в матче Единой лиги ВТБ примут латвийский ВЭФ.