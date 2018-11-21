ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Беру вину целиком на себя". Алексей Бага объяснил разгром БАТЭ от "Шахтера"

21.11.2018 22:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На пресс-конференции после крупного поражения от «Шахтера» рулевой БАТЭ Алексей Бага объяснил, почему не использовал в матче лидеров команды Станислава Драгуна и Игоря Стасевича, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: fcbate.by

— Не хотел бы к этой теме обращаться, но сказать все же придется. Учитывая, что двенадцать человек нашей команды были в сборных, к матчу с «Шахтером» подошли в чересчур разном состоянии. Но это никакое не оправдание. В первую очередь это сигнал мне, как готовить подопечных даже в таких сжатых условиях. Поэтому считаю, что это мое упущение. Даже учитывая, что ребята прилетели позавчера, а Иванич летит сегодня, моя работа состоит в том, чтобы даже в экстремальных ситуациях находить оптимальное решение, чтобы не возникало подобных провалов. Вину за сегодняшнюю неудачу беру целиком на себя.

— Драгун и Стасевич сегодня не сыграли. Почему все-таки решили их поберечь?

— 15-го, 18-го и 21-го игры. За сколько дней получается? За шесть? Станислав и Игорь провели два матча по 90 минут за сборную плюс перелеты. Специально подсчитал: эта игра была бы для них 53-й в сезоне. Я тоже ведь человек, и они живые люди. Хорошо, выпустил бы их сегодня, и на 58-й минуте Драгун получил бы мышечное повреждение, а потом лечился бы три месяца. Тем более 29 ноября играем с «Види» в Лиге Европы. А этот поединок может перевернуть турнирное положение в нашей группе. Мы тоже ведь, как говорится, не из космоса. А для этого, собственно, тренируются и Березкин, и остальные. Если бы сегодня был у нас апрель, то ладно. Но на календаре, на всякий случай напомню, 21 ноября. Ребята наигрались в сборной. Пускай они соперничали не с Бразилией, но и в тех матчах получили приличную нагрузку.

— Гордейчук провел второй поединок после травмы. Довольны его формой?

— Я очень доволен, что состояние здоровья позволяет Мише тренироваться и выходить на поле, пусть пока и на замену. А остальное… Никому и ничего ему не надо доказывать. Гордейчук — опытный футболист, лучший игрок страны прошлого сезона, лучший бомбардир чемпионата. А оценивать… Как только он вернется в оптимальные кондиции, оценивать его будут голы и результативные передачи.

— Это ваше первое крупное поражение в чемпионате в статусе главного тренера. Что сейчас у вас в голове?

— Пару дней назад была первая победа в серии послематчевых пенальти, сейчас первый раз крупно проиграл. Бывает. Такова часть работы тренера. Конечно, неприятно, очень неприятно. Сегодня нам не хватило многих качеств и компонентов. Но, думаю, нет ни одного специалиста, который вот так сидел бы перед журналистами, работая в этой профессии, и не проходил бы через подобное. Даже несмотря на то, что мы уже решили задачу в чемпионате. Конечно, неприятно.

— Из-за того, что задача решена, не было ли какого-то недонастроя у ваших футболистов?

— Нет. Положа руку на сердце, могу сказать: этого точно не было. Опять же приходится повторяться: после возвращения сборников в нашей команде чувствовался дисбалансик.

— Вы не смогли нейтрализовать Лаптева. Что скажете на сей счет?

— Лаптев — хороший нападающий. Все знают, в какой манере он играет. В принципе, это он и продемонстрировал. Но надо отдать должное сопернику — «Шахтер» подошел к матчу более целостно. А Лаптев просто сделал свою работу.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После крупного поражения от "Шахтера" рулевой БАТЭ Алексей Бага объяснил, почему не использовал в матче лидеров команды Станислава Драгуна и Игоря Стасевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мы пришли за результатом". Почему недовольные украинцы устроили на границе с Беларусью коллапс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика