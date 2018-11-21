"Беру вину целиком на себя". Алексей Бага объяснил разгром БАТЭ от "Шахтера"

На пресс-конференции после крупного поражения от «Шахтера» рулевой БАТЭ Алексей Бага объяснил, почему не использовал в матче лидеров команды Станислава Драгуна и Игоря Стасевича, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



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— Не хотел бы к этой теме обращаться, но сказать все же придется. Учитывая, что двенадцать человек нашей команды были в сборных, к матчу с «Шахтером» подошли в чересчур разном состоянии. Но это никакое не оправдание. В первую очередь это сигнал мне, как готовить подопечных даже в таких сжатых условиях. Поэтому считаю, что это мое упущение. Даже учитывая, что ребята прилетели позавчера, а Иванич летит сегодня, моя работа состоит в том, чтобы даже в экстремальных ситуациях находить оптимальное решение, чтобы не возникало подобных провалов. Вину за сегодняшнюю неудачу беру целиком на себя.

— Драгун и Стасевич сегодня не сыграли. Почему все-таки решили их поберечь?

— 15-го, 18-го и 21-го игры. За сколько дней получается? За шесть? Станислав и Игорь провели два матча по 90 минут за сборную плюс перелеты. Специально подсчитал: эта игра была бы для них 53-й в сезоне. Я тоже ведь человек, и они живые люди. Хорошо, выпустил бы их сегодня, и на 58-й минуте Драгун получил бы мышечное повреждение, а потом лечился бы три месяца. Тем более 29 ноября играем с «Види» в Лиге Европы. А этот поединок может перевернуть турнирное положение в нашей группе. Мы тоже ведь, как говорится, не из космоса. А для этого, собственно, тренируются и Березкин, и остальные. Если бы сегодня был у нас апрель, то ладно. Но на календаре, на всякий случай напомню, 21 ноября. Ребята наигрались в сборной. Пускай они соперничали не с Бразилией, но и в тех матчах получили приличную нагрузку.

— Гордейчук провел второй поединок после травмы. Довольны его формой?

— Я очень доволен, что состояние здоровья позволяет Мише тренироваться и выходить на поле, пусть пока и на замену. А остальное… Никому и ничего ему не надо доказывать. Гордейчук — опытный футболист, лучший игрок страны прошлого сезона, лучший бомбардир чемпионата. А оценивать… Как только он вернется в оптимальные кондиции, оценивать его будут голы и результативные передачи.

— Это ваше первое крупное поражение в чемпионате в статусе главного тренера. Что сейчас у вас в голове?

— Пару дней назад была первая победа в серии послематчевых пенальти, сейчас первый раз крупно проиграл. Бывает. Такова часть работы тренера. Конечно, неприятно, очень неприятно. Сегодня нам не хватило многих качеств и компонентов. Но, думаю, нет ни одного специалиста, который вот так сидел бы перед журналистами, работая в этой профессии, и не проходил бы через подобное. Даже несмотря на то, что мы уже решили задачу в чемпионате. Конечно, неприятно.

— Из-за того, что задача решена, не было ли какого-то недонастроя у ваших футболистов?

— Нет. Положа руку на сердце, могу сказать: этого точно не было. Опять же приходится повторяться: после возвращения сборников в нашей команде чувствовался дисбалансик.

— Вы не смогли нейтрализовать Лаптева. Что скажете на сей счет?

— Лаптев — хороший нападающий. Все знают, в какой манере он играет. В принципе, это он и продемонстрировал. Но надо отдать должное сопернику — «Шахтер» подошел к матчу более целостно. А Лаптев просто сделал свою работу.