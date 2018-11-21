Под Гродно молодой парень за 9 лет СПК с многомиллионными долгами превратил в успешный бизнес-проект

Тратить ровно столько, сколько заработал — такого принципа экономист по образованию Анатолий Борко придерживался всегда. Не изменил ему и тогда, когда в 27 лет был избран председателем СПК «Заречный-Агро». Несмотря на отсутствие опыта, в работу погрузился с головой. Первоочередная задача была просто удержать хозяйство на плаву. Многомиллионные кредиты и устаревшая техника не давали развиваться. Первый шаг был сделан в сторону оптимизации, в том числе экономии топлива. Помогли современные технологии.





Анатолий Борко, председатель СПК «Заречный-Агро»: «Наша вся техника оборудована GPS-навигацией, как тракторы, так и машины. Это дало существенное снижение расхода топлива. Плюс сразу же была повышена заработная плата водителям-механизаторам, чтобы было желание работать».





Но самым сложным оказалось найти общий язык с людьми. Непопулярные меры молодого руководителя сначала вызывали неприязнь у коллектива. Опытные работники не могли смириться, что новый председатель стал требовать строгого соблюдения дисциплины.





Чтобы двигаться вперед, необходимы были специалисты. И молодой руководитель набирал их еще со студенческой скамьи. Старался сделать так, чтобы люди ни в чем не нуждались.









Возглавив СПК, Анатолий Борко прежде всего сделал ставку на профессиональные кадры. Чтобы привлечь молодых специалистов, он предложил им высокую зарплату и новое благоустроенное жилье с возможностью в последующем приобретения его в собственность.





В случае необходимости председатель сам становился рядом с полеводами или садился за штурвал комбайна. Субординация в хозяйстве не приветствуется.





За 9 лет напряженной работы в СПК удалось выстроить социально справедливую систему поощрений. Кроме немаленькой заработной платы, а средняя здесь более 800 рублей, каждый работник ежемесячно получает бесплатный продуктовый набор.





Грамотное руководство и сплоченный коллектив сделали хозяйство одним из лидеров в Гродненском районе. Здесь нет долгов, не живут в кредит, а все доходы направляют на развитие СПК. У молодого руководителя перспективные планы на животноводство. Собираются построить новые фермы, чтобы увеличить продажу молока. И все это исключительно за собственные деньги.



