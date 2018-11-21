ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Россия будет использовать лазерное оружие на митингах?

21.11.2018 21:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российская гвардия закупает дополнительное оборудование для разгона митингов («нелетального воздействия»). В частности, планируется приобрести лазерные излучатели.

Из описания закупки можно предположить, что оборудование будет использовано для ослепления толпы. Безопасно ли это?

Принципы действия лазера «Нашей Ниве» объяснил военный эксперт Александр Алесин.

«Лазерные излучатели обычно используются для ослепления устройств наведения на бронемашинах, для ослепления дронов. А также — для ослепления снайперов и летчиков. Есть случаи, когда люди даже с любительскими лазерными указками ослепляли пилотов гражданской авиации. Поэтому теоретически лазер можно направить и на толпу.

Но вызывает вопрос безопасность — если лазер попадает на незащищенный глаз, то вероятен ожог сетчатки. Это очень серьезная вещь», — говорит Алесин.

Лазерные технологии как средство разгона толпы рассматривают и в других странах. Американцы исследовали воздействие лазера на человека: если он попадет на тело, нападающий отступит, испытывая сильное жжение.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская гвардия закупает дополнительное оборудование для разгона митингов («нелетального воздействия»). В частности, планируется приобрести лазерные...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нам нужны алгоритмы для станков, а не игрушки». В 2008 году Wargaming не хотели брать в ПВТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика