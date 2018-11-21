Как Россия будет использовать лазерное оружие на митингах?

Из описания закупки можно предположить, что оборудование будет использовано для ослепления толпы. Безопасно ли это?





«Нашей Ниве » объяснил военный эксперт Александр Алесин. Принципы действия лазера» объяснил военный эксперт Александр Алесин.





«Лазерные излучатели обычно используются для ослепления устройств наведения на бронемашинах, для ослепления дронов. А также — для ослепления снайперов и летчиков. Есть случаи, когда люди даже с любительскими лазерными указками ослепляли пилотов гражданской авиации. Поэтому теоретически лазер можно направить и на толпу.



