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Как Россия будет использовать лазерное оружие на митингах?
Российская гвардия закупает дополнительное оборудование для разгона митингов («нелетального воздействия»). В частности, планируется приобрести лазерные излучатели.
Из описания закупки можно предположить, что оборудование будет использовано для ослепления толпы. Безопасно ли это?
Принципы действия лазера
«Лазерные излучатели обычно используются для ослепления устройств наведения на бронемашинах, для ослепления дронов. А также — для ослепления снайперов и летчиков. Есть случаи, когда люди даже с любительскими лазерными указками ослепляли пилотов гражданской авиации. Поэтому теоретически лазер можно направить и на толпу.
Но вызывает вопрос безопасность — если лазер попадает на незащищенный глаз, то вероятен ожог сетчатки. Это очень серьезная вещь», — говорит Алесин.
Лазерные технологии как средство разгона толпы рассматривают и в других странах. Американцы исследовали воздействие лазера на человека: если он попадет на тело, нападающий отступит, испытывая сильное жжение.
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Российская гвардия закупает дополнительное оборудование для разгона митингов («нелетального воздействия»). В частности, планируется приобрести лазерные...
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