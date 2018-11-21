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«Нам нужны алгоритмы для станков, а не игрушки». В 2008 году Wargaming не хотели брать в ПВТ

21.11.2018 21:30 — Разное | Партизан  
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Бывший заместитель министра финансов Беларуси и советник главы Нацбанка Александр Заборовский рассказал в интервью «Наша Ніва» о приёме «Гейм Стрим» в Парк высоких технологий, а также причинах и возможных последствиях появления Декрета № 8.

В 2008 году Заборовский работал помощником председателя наблюдательного совета ПВТ Михаила Мясниковича и стал свидетелем того, как в Парк принимали создателей World of Tanks — компанию «Гейм Стрим».

«Были эксперты, которые были против принятия „Гейм стрим“ [в Парк высоких технологий]: „А что это вы тут говорите? Танчики? Игрушки какие-то? Нет, мы должны принимать компании, которые разрабатывают алгоритмы для станков“».

Заборовский отметил, что рад, что в ПВТ приняли решение, которое шло вразрез с советами «экспертов».

По словам экс-чиновника, который сегодня трудится советником исполнительного директора МВФ, Декрет «О развитии цифровой экономики» создавали для запуска «регуляторной песочницы». Это нужно было, чтобы понять, как будет развиваться бизнес при отсутствии глубокого регулирования.

«Вышло, что если никого не „кошмарить“ проверками, если есть английское право, если государство в принципе не влазит и не управляет каждой компанией, то происходит рост!», — прокомментировал результаты появления Декрета Заборовский.

Он ожидает, что на фоне успеха цифровой отрасли правительство может распространить схожие меры на другие отрасли экономики.

 
 
Ссылка на источник 24
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Бывший заместитель министра финансов Беларуси и советник главы Нацбанка Александр Заборовский рассказал в интервью «Наша Ніва» о приёме «Гейм Стрим» в Парк...
 
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