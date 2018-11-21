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Треть белорусов не против преподавания религии в школах

21.11.2018 20:57 — Разное | Партизан  
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С тем, что религию не следует преподавать в школах, полностью не согласны 11% белорусов, еще 22,8% — скорее не согласны.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного для Исследовательского центра ИПМ компанией MIA Research в мае-июне 2018 года в рамках проекта международной технической помощи «Развитие Кастрычніцкага эканамічнага форума», реализуемого при поддержке Европейского Союза.

Полностью согласны с таким утверждением 16,3%, скорее согласны – 19,7%.

Посещение церкви пустой тратой времени в той или иной степени считают 15,4% опрошенных. Скорее не согласны с этим 30%, полностью не согласны – 32,3%.

17,7% белорусов пошли бы в церковь вслед за кем-нибудь из своих друзей, еще 25,9% сделали бы это скорее всего. Не пошли в церковь вслед за друзьями 18,2% опрошенных, скорее всего бы не пошли — 17,1%.

Вера в Бога придает смысл жизни в той или иной степени 59,9% белорусов, не придает и скорее не придает – 21,4%.

21,2% белорусов считают, что религиозность следует порицать. Не согласны с этим 72,1% опрошенных.

 
 
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С тем, что религию не следует преподавать в школах, полностью не согласны 11% белорусов, еще 22,8% — скорее не согласны.
 
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