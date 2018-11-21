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Женская сборная Беларуси завоевала путевку на Евробаскет-2019

21.11.2018 22:21 — Разное | Интерфакс  
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В среду, 21 ноября, женская сборная Беларуси провела свой последний матч в рамках квалификационного турнира на чемпионат Европы-2019. В гостях белоруски обыграли турчанок – 60:56 – и обеспечили себе место на Евробаскете, сообщили в пресс-службе БФБ.

Женская сборная Беларуси завоевала путевку на Евробаскет-2019
Героем встречи стала Екатерина Снытина. Капитан сборной была стабильна в нападении на протяжении всей игры, завершив ее с 17 очками в активе. Именно Снытина смогли вновь вывести Беларусь вперед после небольшого спада на последних минутах точным трехочковым. 

Несмотря на успех в Турции, сборная Беларуси финишировала второй в группе «Б» с 5 победами в 6 матчах.

Однако даже эта вторая строчка позволило национальной команде получить место на Евробаскете-2019. Беларусь – первая сборная, ставшая второй и одержавшая при этом 5 побед в этой квалификации.

Женская сборная Беларуси завоевала путевку на Евробаскет-2019
Турция – Беларусь – 56:60 (17-17, 18-15, 10-14, 11-14)

Беларусь: Снытина (17 + 5 подборов), Лихтарович (10), Гаспер (7 + 11 подборов), Веремеенко (6 + 8 подборов), Тарасова (2); Попова (10), Рытикова (3 + 6 подборов), Зюзькова (3), Бентли (2 + 6 подборов).

"Сегодня мы выиграли борьбу на подборе, что дало нам возможность повторно атаковать", - прокомментировала итог матча главный тренер нацкоманды Наталия Трофимова.

"Также сумели выполнить основную задачу - остановить их лидера Албен. В принципе, я довольна тем как девчонки отработали в защите, при этом не забывая про атакующие действия, раз за разом вынуждая фолить соперниц", - добавила она.

 
 
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В среду, 21 ноября, женская сборная Беларуси провела свой последний матч в рамках квалификационного турнира на чемпионат Европы-2019. В гостях белоруски обыграли...
 
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