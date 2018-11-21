Силы стран Сахеля лучше воюют с террористами, чем ООН - президент Мавритании

Силы безопасности африканских стран успешнее борются с исламистскими боевиками, чем миссия ООН, считает президент Мавритании Мохаммед Ульд Абдель-Азиз.

"Группа G5 региона Сахель (Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания, Нигер - ИФ), несмотря на множество обязательств, делает это (воюет с исламистами - ИФ) при меньших ресурсах лучше, чем миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), обладающая огромными ресурсами", - сказал мавританский президент журналистам в среду.

Он добавил, что " G5, строго говоря, не потерпела неудачу".

Западные СМИ напоминают, что группа G5 Сахель состоит из подразделений армии и сил внутренней безопасности пяти африканских государств: Мали, Мавритании, Нигера, Буркины-Фасо и Чада. Секретариат организации расположен в Мавритании.

Группа ведет борьбу с террористами группировок "Боко Харам" (запрещена в РФ) и "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Тем не менее, из-за недостатка финансирования G5 была вынуждена отложить ряд контртеррористических операций.