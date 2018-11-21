ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер из Москвы попал в гомельский СИЗО по обвинению в хулиганстве

21.11.2018 21:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Тренер московской женской баскетбольной команды попал в гомельский СИЗО по обвинению в злостном хулиганстве, сообщает местный сайт "Сильные новости".

Московская женская баскетбольная команда "Руна" прибыла в Гомель для участия в играх. Однако что-то пошло не так. С воскресенья 18-го ноября в гомельском СИЗО содержится один из тренеров спортивного коллектива — мужчина 1990 года рождения.

Попал же он туда за поступок, учиненный в ночь с 17 на 18 ноября. Ему чем-то не понравилась дверь проходной ОАО "СтанкоГомель" на ул. Интернациональная, и он разбил ее.

Как сообщают журналисты, вычислили российского спортсмена быстро. И сейчас ему грозит уголовное наказание.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер московской женской баскетбольной команды попал в гомельский СИЗО по обвинению в злостном хулиганстве, сообщает местный сайт "Сильные новости".
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гродно молодой парень за 9 лет СПК с многомиллионными долгами превратил в успешный бизнес-проект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика