Тренер из Москвы попал в гомельский СИЗО по обвинению в хулиганстве

Тренер московской женской баскетбольной команды попал в гомельский СИЗО по обвинению в злостном хулиганстве, сообщает местный сайт "Сильные новости".

Московская женская баскетбольная команда "Руна" прибыла в Гомель для участия в играх. Однако что-то пошло не так. С воскресенья 18-го ноября в гомельском СИЗО содержится один из тренеров спортивного коллектива — мужчина 1990 года рождения.

Попал же он туда за поступок, учиненный в ночь с 17 на 18 ноября. Ему чем-то не понравилась дверь проходной ОАО "СтанкоГомель" на ул. Интернациональная, и он разбил ее.

Как сообщают журналисты, вычислили российского спортсмена быстро. И сейчас ему грозит уголовное наказание.