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Патрушев обсудил с главой администрации президента Азербайджана правовой статус Каспия

21.11.2018 21:48 — Разное | Интерфакс  
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Вопросы о правовом статусе Каспия обсуждались в среду в Москве на встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с главой администрации президента Азербайджана Рамизом Мехтиевым, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"С руководителем администрации президента Азербайджанской Республики Рамизом Мехтиевым обсуждены перспективы взаимодействия различных министерств и ведомств России и Азербайджана, вопросы противодействия терроризму, а также тематика правового статуса Каспийского моря", - говорится в сообщении пресс-службы СБ РФ.

Н.Патрушев провел ряд двусторонних переговоров в рамках встречи секретарей Советов безопасности стран-участниц СНГ.

"Вопросы обеспечения региональной безопасности стали темой встречи с советником президента Молдавии в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности Молдавии Артуром Гуменюком", - сообщили в пресс-службе.

"Вопросы взаимодействия в рамках СНГ, Союзного государства и ОДКБ затронуты в ходе встречи Николая Патрушева с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем", - добавили в пресс-службе.

 
 
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Вопросы о правовом статусе Каспия обсуждались в среду в Москве на встрече секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с главой администрации президента Азербайджана...
 
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