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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт
Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич стала одной из 30 лучших топ-моделей мира на конкурсе «Мисс Мира-2018».
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Для продолжения участия в конкурсе необходимо было попасть в топ-30 самых красивых конкурсанток. Стоит отметить, что за прохождение в финал соревновались 118 девушек. И хотя
Об этом рассказала и сама Мария Василевич на своей страничке в Instagram.
«Мне удалось пройти в финал и попасть в число 30 лучших моделей, по мнению жюри. Звание Топ-модели получила представительница Франции. Поздравляю! А дальше ещё много чего интересного, так что вперёд», –
Выход в финал стал ещё одним важным шагом для 20-летней Марии Василевич. Кажется, совсем недавно она стала Мисс Беларусь-2018, а с тех пор девушка посетила
В этом году конкурс принимает у себя Китай. Финал состоится 8 декабря в Санья.
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Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич стала одной из 30 лучших топ-моделей мира на конкурсе «Мисс Мира-2018». Фото: instagram.com/by_vasilevich
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