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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт

21.11.2018 22:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич стала одной из 30 лучших топ-моделей мира на конкурсе «Мисс Мира-2018».  

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт
Фото: instagram.com/by_vasilevich  

Как сообщается на сайте конкурса, титул «Мисс топ-модель мира» получила француженка. Благодаря этой победе, девушка обеспечила себе место в финале конкурса. Следующие четыре места в «Топ-модели мира» распределились следующим образом: Китай, Сенегал, Корея и Южная Африка.  

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт
Фото: missworld.com  

Для продолжения участия в конкурсе необходимо было попасть в топ-30 самых красивых конкурсанток. Стоит отметить, что за прохождение в финал соревновались 118 девушек. И хотя Мисс Беларусь-2018 не удалось занять место в пятёрке лучших, она попала в тридцатку лучших, обеспечив себе место в заключительном этапе конкурса.  

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Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт
Фото: instagram.com/by_vasilevich  

Об этом рассказала и сама Мария Василевич на своей страничке в Instagram.  

«Мне удалось пройти в финал и попасть в число 30 лучших моделей, по мнению жюри. Звание Топ-модели получила представительница Франции. Поздравляю! А дальше ещё много чего интересного, так что вперёд», – порадовалась белоруска.  

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт
Фото: instagram.com/by_vasilevich  

Выход в финал стал ещё одним важным шагом для 20-летней Марии Василевич. Кажется, совсем недавно она стала Мисс Беларусь-2018, а с тех пор девушка посетила выставку СМИ, получила предложение стать руководителем сельхозпредприятия и пробежалась на Минском полумарафоне. И, конечно, в начале октября Василевич продемонстрировала три наряда для конкурса «Мисс мира-2018».  

Белоруска Мария Василевич вошла в топ-30 лучших моделей мира. Фотофакт
Фото: instagram.com/by_vasilevich  

В этом году конкурс принимает у себя Китай. Финал состоится 8 декабря в Санья.  

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Новости Беларуси. Белоруска Мария Василевич стала одной из 30 лучших топ-моделей мира на конкурсе «Мисс Мира-2018».   Фото: instagram.com/by_vasilevich  
 
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