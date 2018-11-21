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Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить»
Новости Беларуси. Равные условия для работы граждан и предприятий в рамках Союзного государства. Главный вопрос в отношениях Беларуси и России 21 ноября во Дворце Независимости обсудили Александр Лукашенко и глава российского МИД Сергей Лавров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня интересы двух государств тесно переплелись в самых разных сферах: это и экономика, и культура, и прочные связи регионов, что еще раз подтвердил недавний
Стратегически важные партнеры, надежные союзники и даже больше – братские народы. Беларусь и Россия год от года успешно развивают взаимную интеграцию в рамках Союзного государства. Слово цифрам: в 2017 году наш товарооборот превысил 32 миллиарда долларов, а за 9 месяцев 2018-го мы уже наторговали на 26.
Но есть нюанс: во взаимной торговле белорусы зачастую натыкаются на неравные условия конкурентной борьбы. Интересы двух государств тесно переплетаются в самых разных сферах, поэтому особенно важно создать хорошие условия для тех, кто, по сути, строит фундамент Союзного государства. Этот вопрос остается, пожалуй, единственным из нерешенных – такую мысль озвучил Александр Лукашенко во время встречи с главой российского МИД.
Кроме того, Беларусь значительно больше импортирует российских товаров, чем продает своих. Выходит, баланса на общем рынке Союзного государства нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Встречи на уровне министерств иностранных дел Беларуси и России действительно проходят регулярно. В эти дни Минск принимал межведомственную коллегию. Говорили, в частности, о безопасности. В условиях нарастания угрозы глобального военного конфликта наши страны полностью разделяют принципы и подходы в сфере контроля над вооружением.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Сотрудничают Беларусь и Россия в сфере сохранения историко-культурных ценностей и продвижения их на зарубежных площадках. Владимир Макей, в свою очередь, подчеркнул важность совместной работы над сохранением главной общей нематериальной ценности – правды о Великой Отечественной войне. К слову, совсем недавно в Беларуси ужесточили ответственность за пропаганду нацизма и экстремизма.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Еще один важный вопрос на повестке белорусско-российских отношений – его не смогли обойти стороной журналисты – взаимное признание виз. Работа над соглашением ведется больше года. От его решения в том числе зависит и порядок перемещения иностранных туристов, приезжающих безвизово к нам, в Беларусь, в рамках Союзного государства.
Нынешний белорусско-российский разговор как всегда охватил целый блок вопросов. Как позже отметили его участники, он прошел в очень хорошей и дружеской атмосфере. А как иначе? Союзное государство по-прежнему остается одним из лучших примеров интеграции. Не без спорных вопросов, но здесь стороны всегда умели найти решение, как сказал сегодня глава государства, глядя глаза в глаза.
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Александр Лукашенко о Союзном государстве: «Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить»
Новости Беларуси. Равные условия для работы граждан и предприятий в рамках Союзного государства. Главный вопрос в отношениях Беларуси и России 21 ноября во Дворце...
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