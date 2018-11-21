22 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день сыновей. (Ливан) День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Матрёна Зимняя. С этого дня зима встает на ноги, налетают морозы. Облачная, снежная погода - к ненастному маю.

РОДИЛИСЬ:

1801 Владимир Иванович ДАЛЬ, создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». Его отец был выходцем из датчан, а мать-немка свободно владела пятью языками.

1808 Томас КУК, англичанин - основатель первого в мире туристического агентства. Он был ярым баптистом. Писал статьи в религиозный журнал, безжалостно боролся с курильщиками и пьяницами. Однажды Кук решил организовать съезд трезвенников. Для этих целей он нанял поезд, погрузил в него 600 сторонников здорового образа жизни и отправился к месту назначения. Владелец железнодорожной компании, дабы не потерять такого выгодного клиента, пообещал в дальнейшем представлять Куку серьёзные скидки. С этого всё и началось. Мистер Кук начал организовывать туристические поездки, сначала с проповедями и призывами к праведной жизни, а затем просто развлекательные. После смерти оставил дело сыну, который, в свою очередь, первым в мире выпустил трэвел-чеки имени папы.

1890 Шарль(Андре Жозеф Мари)де ГОЛЛЬ, французский госдеятель.

1928 Николай Николаевич ДОБРОНРАВОВ, российский поэт-песенник, муж композитора Александры ПАХМУТОВОЙ.

1957 Виктор Владимирович САЛТЫКОВ, российский певец.

1958 Джейми Ли КЁРТИС, американская актриса.

1958 Ирина Адольфовна ОТИЕВА, российская певица. Отиева о женщинах: «Худая женщина - это не эротика!».

1962 Виктор Олегович ПЕЛЕВИН, российский писатель. Не женат.

1966 Татьяна Николаевна ОВСИЕНКО, российская певица. Она боится находиться одна в квартире и летать на самолётах, а также принципиально не смотрит фильмы ужасов.

1967 Марк Алан РУФФАЛО, американский актёр. Он вегетарианец.

1979 Карина Спартаковна МИШУЛИНА, российская актриса. Дочь актёра Спартака Мишулина.

1983 Александр Александрович ИЛЬИН-младший, российский актёр (Лобанов в сериале «Интерны»).

1984 Скарлетт ЙОХАНССОН, американская актриса. Её предки по линии матери родом из Беларуси (Несвиж). Она левша, не курит и не пьёт. У неё дочь Роуз Дороти.

1987 Лянка Георгиевна ГРЫУ, российская актриса молдавского происхождения. У неё сын Максим.

СОБЫТИЯ:

1247 Согласно легенде, умер благородный разбойник Робин ГУД.

1604 26-летний король Испании Филипп III, в чьё правление дворовый этикет был доведён до немыслимого совершенства, обгорел, заснув у камина, потому что не могли отыскать того единственного гранда, который имел право отодвинуть кресло короля от огня.

1888 Согласно классике, родился Тарзан.

1906 На международной конференции в Берлине было принято соглашение об использовании сигнала SOS в качестве призыва о помощи.

1916 Покончил с собой американский писатель Джек ЛОНДОН.

1917 В Канаде была образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), состоявшая тогда из пяти клубов - «Монреаль Канадиенз», «Монреаль Марунз», «Торонто Ареназ», «Оттава Сенаторз» и «Квебек бульдогз».

1941 Открылась ледовая трасса через Ладожское озеро в Ленинград («Дорога жизни»). В Кобону за ржаной мукой отправилась первая автоколонна из 60 машин.

1944 Первые 100 кг конфет выпустила в Минске восстановленная фабрика «Коммунарка».

1960 Запорожский завод «Коммунар» выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец» («ЗАЗ - 965», который получил в народе прозвище «горбатый»). 19 сентября 2008 года по требованию Евросоюза выпуск автомобилей «ЗАЗ» был прекращён.

1963 В Далласе, штат Техас, США, был убит 35-й президент США Джон Ф. КЕННЕДИ. Кеннеди говорил: «У победы тысячи отцов, и лишь поражение остается сиротой».

2005 Ангела МЕРКЕЛЬ была утверждена на посту канцлера Германии. Она - первая женщина на этом посту.

2017 В возрасте 55 лет умер от рака Дмитрий ХВОРОСТОВСКИЙ, российский оперный певец.