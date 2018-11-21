Насколько реально погасить долги сельхозпредприятий местными облигациями?





С 2019 года местные органы власти начнут активно выпускать облигации для погашения проблемных долгов сельхозпредприятий. Смогут ли местные ценные бумаги решить извечный сельскохозяйственный вопрос Беларуси?

Напомним, что 2 октября глава государства подписал указ № 399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций", которым председателям исполкомов дано право переводить на местные органы власти проблемную задолженность сельхозпредприятий, а затем эмитировать ее в облигации. Впрочем, это вовсе не ноу-хау, а просто закрепление устоявшейся практики и ее расширение.

Районные и областные исполкомы начали выпускать облигации местного займа еще в 2009 году. Однако, основная активность районной и областной вертикали началась в 2015 году, когда как снежный ком начали расти складские запасы местных предприятий и, как следствие, их долги. Глава государства предупредил чиновников, чтобы те не смели перекидывать эти проблемы на бюджет. И они не посмели, начав активно выпускать облигации.

Согласно данным Национального Банка, с 2015 года и на 1 ноября 2018 года районные и областные исполкомы выпустили в обращении облигаций на сумму почти 1,15 млрд рублей, 983 млн долларов и 882 млн российских рублей. Общий объем эмиссии превысил 2 млрд (!) долларов . Это почти треть золотовалютных резервов Беларуси.

Интересно, что по всем другим эмитентам облигаций в Минфине есть информация о том, какой процент от зарегистрированного выпуска был куплен и находится в обращении. А вот данных о том, какой объем выпуска облигаций рай- и облисполкомов находится в обращении - нет. В соответствующей графе - пустота. Поэтому даже нельзя реально оценить, какой долг повесила на себя местная власть.

"Ежедневник" послал в Министерство финансов запрос, с просьбой дать ответ, какой процент из выпуска находится в обращении, но так и не получил ответа. Наверное, это государственная тайна. Лишь по отдельным выпускам удалось найти информацию из других источников. Эта информация свидетельствует, что практически все выпуски последних лет были распроданы или распределены. Иными словами, только за последние три года местные власти нарастили свой долг на 2 млрд долларов, что в среднем равно годовому бюджету двух областей. Не секрет, что основная часть привлеченных средств была направлена на погашение задолженности проблемных предприятий, а вовсе не на инвестиции в перспективные проекты. В этой связи возникает вопрос: Потянут ли исполкомы дополнительную финансовую нагрузку, чтобы помочь при помощи облигаций еще и проблемным сельхозпредприятиям?

Согласно данным Национального статистического комитета, сегодня только просроченная кредиторская задолженность белорусских сельхозпредприятий составляет более 1,15 млрд рублей. А общая задолженность сельских тружеников перескочила отметку в 3,3 млрд рублей.

Тут еще следует учитывать, что в 2019 году начнутся первые серьеные погашения ранее выпущенных облигаций. Денег на это в местных бюджетах нет, поэтому проблему придется решать путем новых выпусков и за счет их гасить прежние.

Впрочем, 2019 год больших проблем местным властям еще не принесет. Основные проблемы свалятся нам на головы в 2023-2025 годах, когда начнутся погашения по облигациям выпуска 2015-2017 годов. Вот где интересный сюжет может завязаться. Он может получиться еще более захватывающим, если списание проблемных долгов предприятий не даст никакого эффекта, а приведет лишь к накоплению новых долгов. А ведь почти наверняка именно так и будет. И что тогда, еще больше наращивать пирамиду?