|
Лукашенко: В Союзном государстве должны быть равные права
22.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Союзном государстве должны быть равные права для граждан и предприятий. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа
«Один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИДы еще со времен Бориса Ельцина говорили, – равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь. Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», – отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко в очередной раз отметил хорошие торговые отношения Беларуси и России. Товарооборот составляет 30 миллиардов долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)