Лукашенко: В Союзном государстве должны быть равные права

В Союзном государстве должны быть равные права для граждан и предприятий. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым , передает «МИР 24».

«Один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИДы еще со времен Бориса Ельцина говорили, – равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь. Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», – отметил белорусский лидер.



«Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и в отношении граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа, и мы как внешнеполитические ведомства будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности», – указал глава МИД РФ.

Александр Лукашенко в очередной раз отметил хорошие торговые отношения Беларуси и России. Товарооборот составляет 30 миллиардов долларов.