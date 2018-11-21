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Лукашенко: В Союзном государстве должны быть равные права

22.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Союзном государстве должны быть равные права для граждан и предприятий. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, передает «МИР 24».

«Один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИДы еще со времен Бориса Ельцина говорили, – равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь. Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам», – отметил белорусский лидер.

«Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и в отношении граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа, и мы как внешнеполитические ведомства будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности», – указал глава МИД РФ. 

Александр Лукашенко в очередной раз отметил хорошие торговые отношения Беларуси и России. Товарооборот составляет 30 миллиардов долларов.



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Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
 
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