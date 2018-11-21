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Российский ГРУ обезглавлен
Фото: ДИМК МО РФ/Вадим Гришанкин
"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации – заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного.
Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года.
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Начальник ГРУ Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни.
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