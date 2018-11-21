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Российский ГРУ обезглавлен

22.11.2018 01:58 — Разное | UDF  
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Фото: ДИМК МО РФ/Вадим Гришанкин
Начальник главного управления российского Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни, сообщает Минобороны России.

"На 63-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался начальник главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации – заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Коробов Игорь Валентинович", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили соболезнования родным и близким покойного.

Коробов возглавил ГРУ в январе 2016 года.

 
 
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Начальник ГРУ Игорь Коробов скончался в среду на 63-м году жизни.
 
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