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"Сплин" выходит на "Встречную полосу". Музыканты везут свежий альбом в минский Prime Hall

22.11.2018 07:04 — Разное | Tut.by  
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Группа «Сплин» покажет 22 мая 2019 года в Prime Hall большое шоу, посвященное выходу очередного студийного альбома «Встречная полоса». Зрителей ждут новые композиции легендарного коллектива, давно полюбившиеся хиты и эффектное световое шоу.

Релиз «Встречной полосы» состоялся 25 мая 2018 года. Это 15-я номерная пластинка команды, созданная в ставшем для нее уже традиционным стиле психоделического сюрреализма. Запись проходила в 2017 — 2018 годах на студии «Добролет». Кроме музыкантов группы, в ней приняли участие приглашенные исполнители — струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты. «Тепло родного дома», которую бессменный лидер коллектива Александр Васильев называет центральной композицией альбома, стала первым синглом, презентованным публике 15 декабря 2017. Второй — «Булгаковский марш» — артисты показали поклонникам в апреле этого года в формате анимационного клипа.

Всего в трек-лист вошло 11 песен, разных по настроению и атмосфере, но объединенных лейтмотивом. Это произведения, не вошедшие в предыдущую пластинку Сплина «Ключ к шифру». Напряженная, ритмически неровная и нервная заглавная композиция, давшая название всей истории, переходит в печальную, драматичную «На утро». Ее сменяет боевик «Чей-то ребенок». Вокалист комментирует:

— В альбоме нашлось место как ироничным вещам — «Испанская инквизиция», «Шпионы» и «Яблоко», так и медитативным — «Шаман», «Когда пройдет 100 лет» и «Волк».

Когда: 22 мая, 20.00.

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Сколько: от 85 рублей.

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Группа "Сплин" покажет 22 мая 2019 года в Prime Hall большое шоу, посвященное выходу очередного студийного альбома "Встречная полоса". Зрителей ждут новые композиции...
 
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