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Брест, который вы не видите... Как сейчас выглядит зона от ТЭЦ до Набережной вдоль Мухавца

22.11.2018 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Когда-то здесь кипела жизнь... Однажды довелось наводить порядок на акватории реки напротив ул. Ленина. Ну как наводить - ребята наводили, а я делал репортаж про это. Встретился пожилой мужчина на лодке, который и рассказал что место это - знаковое для людей его возраста. Он ребёнком высаживал деревья на острове напротив, через Мухавец. И тут, на этом месте, отдыхали брестчане, в выходные приходили семьями, всё как у людей... А потом появился порт.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60823.php

Брест, который вы не видите... Как сейчас выглядит зона от ТЭЦ до Набережной вдоль Мухавца

И зона стала закрытой. Туда и сейчас-то пройти не так просто, но уже можно. Порт уже практически не действует, ещё остались от него какие-то аксессуары, но уже невооружённым взглядом видно - зону возвращают людям. Новый порт работает за городом, у д. Ямно. Здесь, на месте, остаются ремонтная база и служебный флот.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60823.php

Брест, который вы не видите... Как сейчас выглядит зона от ТЭЦ до Набережной вдоль Мухавца

Есть планы продлить Набережную до ул. Ленина, а может быть и дальше - до крепости. Хотя это вряд-ли, как никак соседство с ТЭЦ сказывается. Остановимся пока на варианте до Ленина. Бросается в глаза бывший городской парк. Через много лет забвения вспомнили и про него - потребуется немало времени, чтобы вернуть историческую зону отдыха снова "в строй". К слову, ворота порта, ранее закрытые, уже не охраняются и распахнуты - заезжай, не хочу... Но по привычке туда пока мало кто наведывается, бывшая закрытая зона...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60823.php

Брест, который вы не видите... Как сейчас выглядит зона от ТЭЦ до Набережной вдоль Мухавца

Когда-то от него отказались в пользу нынешнего парка (известного многим как 1 Мая, хотя он уже так давно не именуется).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60823.php

Брест, который вы не видите... Как сейчас выглядит зона от ТЭЦ до Набережной вдоль Мухавца

Итак, вашему вниманию большая фотоэкскурсия по окрестностям той части города, которую мало кто из вас видел.

 
 
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Когда-то здесь кипела жизнь... Однажды довелось наводить порядок на акватории реки напротив ул. Ленина. Ну как наводить - ребята наводили, а я делал репортаж про это....
 
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