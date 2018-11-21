Брест, который вы не видите... Как сейчас выглядит зона от ТЭЦ до Набережной вдоль Мухавца

Когда-то здесь кипела жизнь... Однажды довелось наводить порядок на акватории реки напротив ул. Ленина. Ну как наводить - ребята наводили, а я делал репортаж про это. Встретился пожилой мужчина на лодке, который и рассказал что место это - знаковое для людей его возраста. Он ребёнком высаживал деревья на острове напротив, через Мухавец . И тут, на этом месте, отдыхали брестчане, в выходные приходили семьями, всё как у людей... А потом появился порт.



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И зона стала закрытой. Туда и сейчас-то пройти не так просто, но уже можно. Порт уже практически не действует, ещё остались от него какие-то аксессуары, но уже невооружённым взглядом видно - зону возвращают людям. Новый порт работает за городом, у д. Ямно . Здесь, на месте, остаются ремонтная база и служебный флот.



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Есть планы продлить Набережную до ул. Ленина, а может быть и дальше - до крепости. Хотя это вряд-ли, как никак соседство с ТЭЦ сказывается. Остановимся пока на варианте до Ленина. Бросается в глаза бывший городской парк. Через много лет забвения вспомнили и про него - потребуется немало времени, чтобы вернуть историческую зону отдыха снова "в строй". К слову, ворота порта, ранее закрытые, уже не охраняются и распахнуты - заезжай, не хочу... Но по привычке туда пока мало кто наведывается, бывшая закрытая зона...



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Когда-то от него отказались в пользу нынешнего парка (известного многим как 1 Мая, хотя он уже так давно не именуется).



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Итак, вашему вниманию большая фотоэкскурсия по окрестностям той части города, которую мало кто из вас видел.