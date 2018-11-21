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Как сейчас выглядит завод АКБ под Брестом - вид с высоты птичьего полёта

22.11.2018 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Работы ещё не завершены, но строение уже обрело свои черты, убирают крупную строительную технику, идёт подготовка к наведению порядка на территории.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60822.php

Как сейчас выглядит завод АКБ под Брестом - вид с высоты птичьего полёта


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60822.php

Как сейчас выглядит завод АКБ под Брестом - вид с высоты птичьего полёта

И ещё одно фото - СЭЗ"Брест".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60822.php

Как сейчас выглядит завод АКБ под Брестом - вид с высоты птичьего полёта

 
Теги: Брест
 
 
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Работы ещё не завершены, но строение уже обрело свои черты, убирают крупную строительную технику, идёт подготовка к наведению порядка на территории. И ещё одно...
 
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