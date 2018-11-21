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Как сейчас выглядит завод АКБ под Брестом - вид с высоты птичьего полёта
22.11.2018 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
Работы ещё не завершены, но строение уже обрело свои черты, убирают крупную строительную технику, идёт подготовка к наведению порядка на территории.
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Работы ещё не завершены, но строение уже обрело свои черты, убирают крупную строительную технику, идёт подготовка к наведению порядка на территории. И ещё одно...
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