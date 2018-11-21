"Мы пришли за результатом". Почему недовольные украинцы устроили на границе с Беларусью коллапс

В Украине снова жгут покрышки, греются чаем из пакетиков и ждут. Масштабный протест владельцев так называемых «евроблях» (нерастаможенных авто с европейскими номерами) вылился в коллапс на белорусско-украинской границе. Со вчерашнего дня участники акции недалеко от пункта пропуска «Новые Яриловичи» («Новая Гута» в Гомельской области — с нашей стороны) частично ограничили движение. Легковые автомобили пропускают, а вот грузовики — нет. Таким образом протестующие пытаются добиться отмены законопроекта, который на днях приняли украинские депутаты. TUT.BY поговорил с ожидающими и протестующими — и рассказывает, ехать ли белорусским водителям сейчас в Украину.



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— Они бастуют, а страдаем мы, — украинский дальнобойщик Владимир — последний в очереди с белорусской стороны. Стоять, по всей видимости, ему придется долго. Но другого выхода просто нет.

— Говорят, кто-то уже двое суток здесь и до сих пор не прошел. Чтоб их! Слушай, ну иди на Крещатик, перекрой Верховную раду, да бастуй сколько влезет! Так туда не идут, там по зубам дадут, а тут можно, — возмущен водитель.



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С 20 ноября протестующие разбили полевой лагерь у пункта пропуска «Новые Яриловичи» и частично ограничили движение через него. Очередь за эти два дня выросла и с белорусской, и с украинской стороны. Сотни фур застряли без движения между границами — на нейтральной территории.



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Дальнобойщики умеют ждать. И все-таки у некоторых нервы уже на пределе.

— Обещают, что раньше пятницы не уйдут. А у одного тут, слышал, инкубаторские яйца замерзают, и всем до фонаря, — делится последними новостями дальнобойщик Роман.



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На украинской стороне — другие разговоры

— Мы сюда приехали за результатом, а не для того, чтобы на нас завели дела и разогнали. Акция бессрочная. Мы не сломались и будем действовать. Сейчас обедаем, едем на пешеходные переходы и перекрываем движение там. Вы с нами? — подбадривает несколько десятков собравшихся у полыхающей бочки плечистый парень.



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20 ноября общественная организация «Авто Евро Сила» начала акцию гражданского неповиновения в 46 городах Украины. Водители требуют отмены законопроектов № 8487 и № 8488 о растаможке автомобилей в Украине, которые, по их мнению, приняли депутаты, не учитывая мнение общества.

Согласно нормам законопроекта № 8487 расчет акциза производится по новой методике. Это ударит прежде всего по владельцам сильно подержанных машин — чем старше авто, тем акциз будет выше. Законопроект № 8488 ужесточает правила ввоза авто на территорию Украины и ответственность за его нерегистрацию, прописывает штрафы за нарушение срока пребывания авто в режиме транзита.



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Катя приехала на акцию на своем серебристом Peugeot с «евробляхами». Пригнала в марте из Евросоюза за 3700 евро. В Украине, говорит, такая бы обошлась в два раза дороже.

— Суммы растаможки нереальные. У меня еще дорогая. А люди ведь покупают машину за тысячу евро — и им теперь, получается, надо будет еще 3,5 тысячи отдать? Если бы у водителя были эти 4 тысячи евро, то неужели бы он брал эти с «евробляхами»?



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— Да что «евробляхи»? Мы ведь сюда вышли не только из-за них! А коммунальные, а газ, а свет, цены на бензин? Как жить?..

— А налог на старость авто, если машина старше 5 лет? У меня «жигули» 14-летние — мне надо будет 40 тысяч гривен платить ежегодно (3 тысячи белорусских рублей. — Прим. TUT.BY). А что делать дедушке, у которого 30-летняя «Волга»? Ему ж 70 тысяч гривен надо отдать, а у него пенсия всего две.



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Люди говорят, что их обманули: сначала никто не запрещал ввозить подержанные авто из Европы, а теперь за их растаможку и оформление хотят заставить платить втридорога. Но соглашаться с этим они не намерены.

— Мы не перекрываем вам [белорусам] движение, а только ограничиваем. Легковушки пропускаем. А вот фуры… Многие из них принадлежат властьимущим. Будем стоять тут до упора — и они будут стоять. Может, хоть так достучимся до власти, — протестующие заканчивают обед и выдвигаются к месту новой дислокации.



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Официально

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает водителей о затруднениях движения транспорта на автомобильной дороге сообщением Чернигов — Новые Яриловичи (М-01) и рекомендует выбирать альтернативные маршруты движения.

Вечером полиция Черниговщины сообщила на своей странице в Facebook , что после переговоров с участниками акции автомобилистов, движение транспорта через пункт пропуска «Новые Яриловичи» полностью восстановлено.

По факту перекрытия движения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 279 УК Украины (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.