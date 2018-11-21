У Kia Soul нового поколения появится версия X-Line с пакетом доработок для бездорожья

В следующем году в продажу поступит кроссовер Kia Soul третьего поколения, но первый публичный показ машины состоится раньше — уже через неделю на автосалоне в Лос-Анджелесе. А пока — тизерная акция для подогрева интереса к будущей новинке.





Пока корейцы обнародовали лишь несколько снимков с изображением профиля нового Soul, а также фрагментов кормы и интерьера. Но уже и по ним ясно, что новый Soul сохранит узнаваемый облик с угловатыми формами кузова, хотя дизайн заметно преобразится — например, сильно сузятся фары.





Увеличится объем багажника, в оснащении станет больше электронных помощников, а среди доступных вариантов исполнения появится версия X-Line с увеличенным дорожным просветом и пакетом доработок для бездорожья. Известно также, что техническую платформу новый Soul разделит с Hyundai Kona . Гамма двигателей будет включать двухлитровый «атмосферник» и турбодвигатель объемом 1,6 л, в качестве опции для которых предложат 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Будет в гамме и электрическая версия.





Все спецификации Kia раскроет позже, но Soul на электротяге, если верить слухам, получит ту же 133-сильную установку, что и недавно представленный «паркетник» Niro EV .

Все подробности о новом Soul станут известны 28 ноября, когда откроется автошоу в Лос-Анджелесе.