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У Kia Soul нового поколения появится версия X-Line с пакетом доработок для бездорожья

22.11.2018 07:21 — Разное | Tut.by  
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В следующем году в продажу поступит кроссовер Kia Soul третьего поколения, но первый публичный показ машины состоится раньше — уже через неделю на автосалоне в Лос-Анджелесе. А пока — тизерная акция для подогрева интереса к будущей новинке.


Пока корейцы обнародовали лишь несколько снимков с изображением профиля нового Soul, а также фрагментов кормы и интерьера. Но уже и по ним ясно, что новый Soul сохранит узнаваемый облик с угловатыми формами кузова, хотя дизайн заметно преобразится — например, сильно сузятся фары.


Увеличится объем багажника, в оснащении станет больше электронных помощников, а среди доступных вариантов исполнения появится версия X-Line с увеличенным дорожным просветом и пакетом доработок для бездорожья. Известно также, что техническую платформу новый Soul разделит с Hyundai Kona. Гамма двигателей будет включать двухлитровый «атмосферник» и турбодвигатель объемом 1,6 л, в качестве опции для которых предложат 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Будет в гамме и электрическая версия.


Все спецификации Kia раскроет позже, но Soul на электротяге, если верить слухам, получит ту же 133-сильную установку, что и недавно представленный «паркетник» Niro EV.

Все подробности о новом Soul станут известны 28 ноября, когда откроется автошоу в Лос-Анджелесе.

 
 
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В следующем году в продажу поступит кроссовер Kia Soul третьего поколения, но первый публичный показ машины состоится раньше - уже через неделю на автосалоне в...
 
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