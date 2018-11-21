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Красивая победа над Турцией: женская сборная Беларуси по баскетболу сыграет на ЧЕ
Новости Беларуси. Невероятный матч и невероятные эмоции: женская сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный поединок отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Победа в игре с Турцией гарантировала путевку на еврофорум. В случае поражения белорускам пришлось бы ждать исхода матчей в других группах. Борьба на площадке шла мяч в мяч. К большому перерыву турчанки вели плюс три. Белоруски вырвались вперед в третьей четверти, но соперницы их настигли.
И все-таки в концовке нервы оказались крепче у наших баскетболисток. 60:56 в пользу сборной Беларуси. Наша команда сыграет на чемпионате Европы.
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Новости Беларуси. Невероятный матч и невероятные эмоции: женская сборная Беларуси по баскетболу провела заключительный поединок отборочного турнира к чемпионату...
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