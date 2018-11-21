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4,5 километра светодиодов с 20 тысячами пикселей: как будет выглядеть главная ёлка Беларуси?
Новости Беларуси. 21 ноября на Октябрьской площади начали устанавливать главную елку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2018 году от обычных решений отказались. Конструкцию украсят гирляндами на основе пиксельных технологий. 4,5 километра светодиодов с 20 тысячами пикселей создадут эффект большого экрана. Изображения на нем будут меняться в зависимости от заданных программ (их, к слову, около 200). Вариантов спецэффектов немало: здесь появятся фигуры, картинки и даже текст.
Необычной будет и елка около Дворца спорта. Ее главной фишкой станет световая конструкция в виде звездного неба.
Георгий Таболин, начальник электросетевого района № 5 УП «Мингорсвет»:
Также сегодня засияла и территория у «Минск-Арены», где в эти дни проходит масштабный детский конкурс «Евровидение». Кроме елки здесь установили светящуюся шайбу, украсили деревья.
Всего в Минске установят около 20 новогодних елок. Большинство из них уже заняли свои позиции. Окончательно праздничный вид Минск обретет уже к 15 декабря.
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Новости Беларуси. 21 ноября на Октябрьской площади начали устанавливать главную елку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
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