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Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)

22.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Подробности приближающихся Новогодних праздников рассказали на организационном собрании в горисполкоме. Здесь же озвучили и формат праздничных мероприятий. 
 
ОРНАМЕНТ ДЛЯ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ
На этой неделе в Гродно уже начали устанавливать 24-метровую елку на площади Советской. Превзойдет ее по высоте только главная городская елка на площади Ленина. Ее монтаж - высота всей конструкции 31 метр - начнется немного позже, а собирать центральную елку Новогодних торжества будут традиционно -  из сотен живых елей. 
 
 
Кстати, здесь горожан ждет сюрприз – у подножия лесной красавицы на смену привычным светящимся новогодним подаркам установят конструкцию с традиционным белорусским орнаментом. Украшением площади станут и полюбившиеся шестиметровые светящиеся шары. Новинка на Советской площади - несколько десятков их полутораметровых аналогов.
 
Всего в городе зажгут 11 елок. Новогоднее настроение вместе с ними будут создавать и различные арт-объекты и инсталляции. Формат нынешней новогодней иллюминации изменят - на кольцевых развязках вырастут высокие светодинамические елки. В  микрорайонах города установят 36 фигурок ангелов, светящихся белых медведей и шаров. Еще больше украшений и фигур появится в парке Жилибера: огни украсят деревья и малый фонтан.
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
Преобразится к праздникам и ротонда на улице Дарвина. 
 
Подготовил подарок  «Горсвет» и для жителей Ольшанки: засияют деревца возле центральной елки у школы.
 
ШЕСТВИЕ ЗАЖЖЕТ ОГНИ 
Закончить установку новогодней иллюминации планируют к середине декабря. Огни на новогодних красавицах в областном центре засияют во время праздничного шествия Дедов Морозов и Снегурочек, которое по традиции пройдет при полном аншлаге еще и потому, что запланировано в выходной день – 15 декабря. У всех желающих будет время добраться и не спешить с работы.
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
Участие в шествии в этом году примут около 400 Дедов Морозов и Снегурочек. И все они на площади появятся одновременно – приветствовать гостей будут, выходя из Дома культуры. 
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
Сначала, в 18.00, разноцветные огни украсят новогоднюю красавицу на площади Советской. Затем церемония зажжения елки пройдет на площади Ленина. Причем действо непременно будет напоминать волшебную сказку – иллюминация включится после того как посох Деда Мороза заискрится фонтаном фейерверка. 
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
На этот раз главный Дед Мороз в компании со Снегурочкой и еще несколькими сказочными персонажами «прокатится» до площади Ленина на… мотоциклах. Дополнят сказочную колонну «светящиеся» велосипедисты и перевязанные праздничными бантами и, «укомплектованные» в салоне коробками с новогодними подарками, автомобили.
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
Разнообразят колонну и театральные мини-представления, которые развернутся на передвижных платформах. Музыкальное настроение шествию зададут духовой оркестр «Гарадзенскія трубы» и несколько «басистых» машин с автозвуком. 
 
В местах празднования будет работать выездная торговля и гостей здесь в этом году планируют угощать даже глинтвейном. 
 
АЛЛЕЯ НЕОБЫЧНЫХ ЕЛОК
Отдельным эпизодом праздника станет открытие в Швейцарской долине аллеи необычных елей. Свое место здесь займут больше двух десятков лестных красавиц – итог творческой фантазии работников предприятий города.
 
Расширит границы «Сказочной долины» необычная подсветка и гирлянды на парковых деревьев. А украшением входа в парк с этой стороны станет конструкция, символизирующая наступающий год Желтой Земляной Свиньи.
 
Аттракционы будут работать не только в парке. Каждый день с 15 декабря они будут радовать маленьких посетителей у елки на площади Ленина. Здесь же в выходные будет организована праздничная программа для гродненцев разных возрастов.
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ 
Новогодняя программа стартует в 01.00 у елки на площади Ленина. По традиции создавать праздничное настроение и фотографироваться с отдыхающими здесь будут Дед Мороз и Снегурочка. Со сцены зрителей будут радовать эстрадные артисты. Праздничный фейерверк разукрасит небо над площадью в 02.00. 
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
С 02.10 до 03.00 пройдет дискотека, за пультом будут лучшие диджеи города. Выступит и приглашенная звезда: организаторы еще раздумывают над тем, кого из белорусских эстрадных артистов пригласить. На следующий день праздник на площади Ленина продолжится в 15.00. 
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
КОГДА ЗАРАБОТАЮТ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
Централизованных рождественских и новогодних ярмарок к Гродно в этом году не будет. Но предприятия торговли активно включаются в создание праздничной атмосферы города. Витрины магазинов напоминать о приближении праздников будут уже с 1 декабря. 
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
А вот елочные базары порадуют своим хвойно-праздничным ассортиментом с 21 декабря. Приобрести ароматный атрибут новогоднего праздника можно будет в каждом районе областного центра – для удобства горожан будут работать 19 площадок по их продаже.
 
Дед Мороз на мотоцикле, народный орнамент у главной елки и сияющая ротонда. Как гродненцы отметят Новый год и где купить елку? (+программа)
 
Поздравлять с праздником гродненцев и гостей города над Неманом по традиции будут в общественном транспорте и с телеэкранов в торговых центров и бигбордов. 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Подробности приближающихся Новогодних праздников рассказали на организационном собрании в горисполкоме. Здесь же озвучили и формат праздничных мероприятий.
 
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