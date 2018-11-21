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На месте снесенного "БелЭкспо" поставили забор. Скоро начнется стройка?

22.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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На месте снесенного «БелЭкспо», где арабский инвестор в 2021 году должен построить многофункциональный комплекс, на днях установили забор. Мы узнали, значит ли это, что скоро там начнется стройка.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Осенью 2017 года город закончил снос и подготовку участка для передачи инвестору, и эта земля почти год стояла без ограждения. Это порождало в том числе стихийную парковку даже на набережной.

Но на днях вдоль дороги по улице Янки Купалы и около зданий бывшей больницы наконец появился забор. Как рассказали в администрации Центрального района, ограду поставил инвестор. Правда, это еще не значит, что совсем скоро на площадку выйдут строители.

— Там и машины ставят, поэтому решили оградить площадку — навести порядок. Стройку в этом году точно не начнут. Они еще находятся в стадии проектирования, — сказал замглавы администрации Центрального района Денис Жибуль.

В мэрии же добавили, что эта земля передана инвестору решением Мингорисполкома еще около года назад.


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Напомним, в конце 2016 года Мингорисполком заключил инвестдоговор с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов Kopaonik Property Investment. Согласно нему, инвестор построит на месте «БелЭкспо» и второй больницы многофункциональный комплекс с отелем.


Таким должен быть комплекс. Изображение предоставлено ООО «Воробьев и партнеры»

Общая площадь объекта — 5,7 гектара. Предполагаемый объем инвестиций — около 250 миллионов долларов.

 
 
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В 2021 году на месте "БелЭкспо" и бывшей второй больницы должен появиться многофункциональный комплекс.
 
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