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На месте снесенного "БелЭкспо" поставили забор. Скоро начнется стройка?
На месте снесенного «БелЭкспо», где арабский инвестор в 2021 году должен построить многофункциональный комплекс, на днях установили забор. Мы узнали, значит ли это, что скоро там начнется стройка.
Осенью 2017 года город
Но на днях вдоль дороги по улице Янки Купалы и около зданий бывшей больницы наконец появился забор. Как рассказали в администрации Центрального района, ограду поставил инвестор. Правда, это еще не значит, что совсем скоро на площадку выйдут строители.
— Там и машины ставят, поэтому решили оградить площадку — навести порядок. Стройку в этом году точно не начнут. Они еще находятся в стадии проектирования, — сказал замглавы администрации Центрального района Денис Жибуль.
В мэрии же добавили, что эта земля передана инвестору решением Мингорисполкома еще около года назад.
Напомним, в конце 2016 года Мингорисполком
Общая площадь объекта — 5,7 гектара. Предполагаемый объем инвестиций — около 250 миллионов долларов.
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В 2021 году на месте "БелЭкспо" и бывшей второй больницы должен появиться многофункциональный комплекс.
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