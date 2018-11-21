"Нужно 20-30 тысяч долларов на квартиру". С какой зарплатой можно рассчитывать на кредит от банка

До Нового года осталось чуть больше месяца, но еще и можно успеть воплотить в жизнь свои мечты. Например, для многих самым желаемым остается приобретение собственного жилья. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какие кредиты можно рассчитывать, если вам не хватает на свои метры 20−30 тысяч долларов, какую зарплату нужно получать, чтобы банк одолжил эти деньги и сколько придется платить каждый месяц.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сначала мы проанализировали варианты кредитов на строительство или покупку жилья. Нас интересовали только предложения без привязки к определенному застройщику, агентству недвижимости, кредиты доступные новым клиентам банка, у которых нет дополнительных льгот.

Вот какие кредиты есть сейчас на банковском рынке.

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф.+5), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или настроительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье соСбербанком» Со страховкой 15,6% (ставка реф.+ 5,6) или без страховки 16,1% (ставка реф.+ 6,1) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 10 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,5% (ставка реф.+5,5), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на строительство жилья 15% (ставка реф.+5), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или настроительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье соСбербанком» Со страховкой 15,6% (ставка реф.+ 5,6) или без страховки 16,1% (ставка реф.+ 6,1) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 10 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14% (ставка реф.+4), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 15,5% (ставка реф.+5,5), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы о ситуации с кредитами на жилье:

С момента нашего последнего анализа кредитов на недвижимость произошло несколько существенных изменений. Самое выгодное предложения всегда было у Беларусбанка , но до конца года этот банк приостановил выдачу кредитов на приобретение недвижимости. Коснулись изменения и кредитов на строительство жилья. Теперь оформить договор можно под 15%, вместо 13%, как было раньше. Еще одно изменение в ставках есть у Франсабанка . Кредит на приобретения недвижимости стал дороже на 1 п.п. и ставка составляет теперь 15,5%.

произошло несколько существенных изменений. Самое выгодное предложения всегда было у , но до конца года этот банк выдачу кредитов на приобретение недвижимости. Коснулись изменения и кредитов на строительство жилья. Теперь оформить договор можно под 15%, вместо 13%, как было раньше. Еще одно изменение в ставках есть у . Кредит на приобретения недвижимости стал дороже на 1 п.п. и ставка составляет теперь 15,5%. В целом же процентные ставки по кредитам как и прежде остаются самыми дешевыми на рынке — 14-16,1%.

Еще одно изменение коснулось срока возврата кредита в БПС-Сбербанке . Теперь вернуть весь долг нужно будет за 10 лет. Для всех остальных, кроме Приорбанка, срок возврата задолженности составит 20 лет. Тут есть важный момент, банки сейчас не ограничивают досрочное погашение всего долга. Это дает возможность вносить платежи большими частями, чем установленный по графику. Так можно будет выплатить весь кредит раньше и сократить общую переплату.

. Теперь вернуть весь долг нужно будет за 10 лет. Для всех остальных, кроме Приорбанка, срок возврата задолженности составит 20 лет. Тут есть важный момент, банки сейчас не ограничивают досрочное погашение всего долга. Это дает возможность вносить платежи большими частями, чем установленный по графику. Так можно будет выплатить весь кредит раньше и сократить общую переплату. К сожалению, сейчас для всех банков установлен первоначальный взнос. Прежде чем обращаться в банк, придется накопить нужную сумму. Так, например, Беларусбанк , Белагропромбанк , Белинвестбанк , БПС-Сбербанк попросят подготовить 10% от покупки. Для остальных банков придется вложить 20−30% от сделки.

, , , попросят подготовить 10% от покупки. Для остальных банков придется вложить 20−30% от сделки. В качестве обеспечения банк может попросить предоставить поручителя и оформить договора залога на приобретаемое жилье. Важно помнить, что для каждого случая банк определяет сам, каким именно будет итоговое обеспечение.

Сколько нужно зарабатывать и сколько придется платить

Мы рассмотрели предложения от банков и теперь хотели бы сравнить все на конкретном примере.

Для этого мы предположим, что вы уже накопили на первый взнос и теперь вам не хватает 30 тысяч долларов (условно — 63 400 тысячи белорусских рублей) на покупку собственной квартиры.

Мы обратились в контактные центры банков и попросили рассчитать ежемесячный платеж, общую переплату и зарплату. Уточним, для расчета зарплаты мы взяли ситуацию, когда у кредитополучателя нет других долгов, рассрочек и несовершеннолетних детей.

Банк и кредит, ставка, срок кредита Максимальный платеж, общая переплата Необходимая зарплата Беларусбанк, Кредит на строительство жилья, 15%, на 20 лет 1 056.67, 95 482.42 2 113.34 Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць», 14%, на 20 лет 996, 88 689 1 234 Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство, 15%, на 20 лет 1 095, 103 025 2 159 Белинвестбанк , Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости, 14,95%, на 20 лет 1 069, 94 768 1 600 БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком», 16,1%(ставка реф.+ 6,1), 10 лет 1 378, 51 000 2 000 Приорбанк, «Дружная семья», 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14%(ставка реф.+4), 15 лет 828.92, 85 805 1 600 Приорбанк , Покупка (строительство) под залог, 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14%(ставка реф.+4), 15 лет 828.92, 85 805 1 600 Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости, 15,5% (ставка реф.+5,5), 20 лет 858,36, 100 500 1 500

Мы предполагали, что вы оформляете кредит на максимальный срок. Сейчас для всех кроме Приорбанка и БПС-Сбербанка он составляет 20 лет.

Самая маленькая зарплата, которая потребуется в нашем примере — 1234 рублей при оформлении кредита в Банке БелВЭБ. При этом, ежемесячный платеж для этого банка составляет 996 рублей. Это значит, что на жизнь в месяц остается всего 238 рублей.

Такая картина не у всех банков. Например, у Приорбанка разрыв между зарплатой и ежемесячным платежом составляет практически два раза. Ежемесячно нужно погашать платеж 828.92 рублей, а требуемая зарплата составляет примерно 1600 рублей.

Еще один не утешительный факт — огромная переплата. В лучшей ситуации за весь срок вы выплатите сумму процентов равную первоначальному займу.

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