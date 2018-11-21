"В одном темном-темном баре" Минска пройдет вечер хоррор-читок под музыку от "Бассоты"

Вечер хоррор-читок трех пьес белорусского драматурга Константина Стешика под музыку от «Бассоты» и «Формата» пройдет в эту пятницу, 23 ноября, в культурном хабе Ok16.

Справка AFISHA.TUT.BY: Константин Стешик — драматург, пьесы которого попадали в шорт- и лонг-листы различных драматургических конкурсов, в том числе во внеконкурсную программу московского фестиваля молодой драматургии «Любимовка». По текстам Стешика поставлены спектакли в Москве, Минске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Воронеже, Гомеле, Нижнем Новгороде.





В программе — читки пьес «Самонаводящийся бог» (режиссер: Ася Яковлева, музыка: Jan Pisarenko), «Кодекс курильщика» (режиссер: Полина Добровольская, музыка: mod: noise) и «Грязнуля» (режиссеры: Евгения Давиденко, Елизавета Машкович, Алексей Саунин, Егор Неверович, музыка: Саша Чебровский).

Когда: 23 ноября, 20.00. Где: Ok16. Сколько: вход свободный, нужно зарегистрироваться .

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.