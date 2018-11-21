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"В одном темном-темном баре" Минска пройдет вечер хоррор-читок под музыку от "Бассоты"
Вечер хоррор-читок трех пьес белорусского драматурга Константина Стешика под музыку от «Бассоты» и «Формата» пройдет в эту пятницу, 23 ноября, в культурном хабе Ok16.
В программе — читки пьес «Самонаводящийся бог» (режиссер: Ася Яковлева, музыка: Jan Pisarenko), «Кодекс курильщика» (режиссер: Полина Добровольская, музыка: mod: noise) и «Грязнуля» (режиссеры: Евгения Давиденко, Елизавета Машкович, Алексей Саунин, Егор Неверович, музыка: Саша Чебровский).
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Сценические читки трех пьес белорусского драматурга Константина Стешика под музыку от "Бассоты" и "Формата" пройдут в эту пятницу, 23 ноября, в культурном хабе Ok16.
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