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Валерий Исаев: "Шахтер" 4,5 года не мог победить БАТЭ. А всего-то нужно было самого успешного менеджера отправить "поднимать" футбол страны

22.11.2018 07:39 — Разное | Партизан  
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Известный отечественный футбольный агент Валерий Исаев назвал причину, по которой солигорский "Шахтер" крупно победил борисовский БАТЭ (3:0) в высшей лиге.

"Шахтер" 13 матчей и 4,5 года не мог победить БАТЭ. А всего-то нужно было самого успешного футбольного менеджера страны (с его слов), отправить "поднимать" футбол страны (видимо, имеется в виду ныне генеральный секретарь БФФ и экс-директор "Шахтера" Юрий Вергейчик. — Прим.). На снимке — главное наследие, менеджер оставил его Солигорску, — пустые трибуны. И это игра с чемпионом страны, за медали чемпионата! Мне почему-то кажется, что главное достижение любого клуба — заполненные трибуны болельщиков. Именно болельщики футбола — главное действующее лицо. И в Бресте, Борисове, Витебске картина совсем другая. Ждем новых кандидатов и реальных дел для любителей футбола. А "Шахтер" с заслуженной победой!!! — написал Исаев в Фейсбуке.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Известный отечественный футбольный агент Валерий Исаев назвал причину, по которой солигорский "Шахтер" крупно победил борисовский БАТЭ (3:0) в высшей лиге.
 
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